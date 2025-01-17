«جولة التحدي العالمية» تعلن شراكة جديدة من الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت جولة التحدي للجولف وهوتيل بلانر، عقد شراكة لسنوات عدة، تصبح بموجبها شركة تكنولوجيا السفر الشريك الرئيسي للجولة العالمية اعتباراً من موسم 2025، والذي يشهد «روزنامة» حافلة للجولة، مع 29 بطولة عبر 3 قارات في 18 دولة، منها العودة مجدداً إلى الإمارات، مع إقامة بطولتين في أبوظبي ورأس الخيمة، على أن يكون الختام مع نهائي رولكس الكبير بدعم من «آر آند أيه» في مايوركا.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية التاريخية على أرض الدولة، في مؤتمر صحفي، وتصبح هوتيل بلانر، أول شريك رسمي لجولة التحدي منذ إطلاقها في عام 1987، وتساعد الشراكة في تطوير الجولة، من خلال زيادة أموال الجوائز المالية، والمساعدة في رفع مستوى البطولات التي تقام ضمن موسم «الطريق إلى مايوركا».

وبحسب الاتفاقية لموسم 2025، يتنافس اللاعبون على إجمالي جوائز قياسية تبلغ 9 ملايين يورو هذا الموسم، إذ يبلغ الحد الأدنى للجوائز في كل بطولة أوروبية 300 ألف يورو، مما يعني زيادة الجوائز المالية لـ 16 بطولة.

بالإضافة إلى الشراكة في العنوان الرئيسي للجولة، تقدم «هوتيل بلانر» استثماراً إضافياً في 6 أحداث مدرجة في جدول جولة هوتيل بلانر عام 2025، وإجمالي 40 بطولة طوال الشراكة الممتدة لسنوات عدة.



