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الرياضة

جوف تقلد «عالم مارفل» في «أستراليا المفتوحة»

جوف تقلد «عالم مارفل» في «أستراليا المفتوحة»
17 يناير 2025 20:29

 
ملبورن (أ ف ب)

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حظيت نجمة التنس الأميركية كوكو جوف باهتمام كبير، خلال مشاركتها في بطولة أستراليا الكبرى، بسبب زيها الأصفر اللافت المستوحى من عالم مارفل للأبطال الخارقين.
لكن خلافاً للأبطال الخارقين، يتعين عليها أحياناً دخول المرحاض، حيث يصبح التعامل مع الزي أكثر تعقيداً.
شرحت جوف المشكلة بعد فوزها في الدور الأول على مواطنتها صوفيا كينن «بالنسبة لهذا الزي، أنا معجبة جداً بمارفل، والعديد من البطلات الخارقات لديهن قواطع رائعة على ملابسهن، وهذا ما أردت القيام به».
وأقرت «في الواقع، من المؤلم نوعاً ما ارتداؤه لأنه بدلة ضيقة، لذا علي أن أضع الجزء السفلي أولاً واسحبه فوق رأسي، لذا هو صراع نوعاً ما».
أضافت ضاحكة «إذا لم تتمكن من السيطرة على نفسك، فليست أيضاً فكرة جيدة، لكن عليك التضحية من أجل الموضة».
ونشرت جوف لاحقاً مقطع فيديو في صفحتها على موقع انستجرام، تشرح كيفية ارتداء ونزع الزي بطريقة مريحة، من أجل دخول المرحاض.
بعد فوزها بمجموعتين على الكندية ليلى فرنانديز، سئلت عن الفيديو عبر مذيعة الملعب، اللاعبة السابقة الأسترالية يلينا دوكيتش.
وتفاعلت الجماهير ضاحكة مع إجاباتها «تساءل كثيرون كيف استخدم المرحاض فيه، لذا نشرت مقطع فيديو على انستجرام كي يكون لديكم فكرة».
تابعت وهي تضحك «حسناً، هذا كثير، الكثير من المعلومات، لا أعرف متى أخرس».
وقالت جوف، المصنفة ثالثاً عالمياً، أن لا مشكلة لها في البدلة الصفراء المستوحاة من فيلم X-Men وهي مريحة «بشكل كبير».

التنس
أستراليا
ملبورن
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
كوكو جوف
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