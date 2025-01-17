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الرياضة

«رابطة المحترفين» تعلن ​جدول الدوري إلى «الجولة 20»

«رابطة المحترفين» تعلن ​جدول الدوري إلى «الجولة 20»
17 يناير 2025 21:06

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أعلنت رابطة المحترفين جدول «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة حتى «الجولة 20»، بعد مراعاة مشاركات المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، والأندية في المسابقات القارية والإقليمية.
وتقام «الجولة 16» يومي 13 و14 فبراير المقبل، بينما يتم تأجيل مباريات اليوم الأخير «15 فبراير» للجولة إلى 27 أبريل، بسبب مشاركة شباب الأهلي والشارقة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا2، وتجرى «الجولة 17» يومي 22 و23 فبراير المقبل، و«الجولة 18» يومي 27 و28 من الشهر نفسه، قبل أن يتوقف الدوري لمدة شهر، بسبب مشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تجمع المنتخب لخوص التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026» في أواخر مارس.
ويعود الدوري بـ «الجولة 19» أيام 27 و28 و29 مارس، على أن تبدأ المباريات في الساعة العاشرة مساءً بسبب شهر رمضان الكريم، وتقام «الجولة 20» عقب عيد الفطر المبارك، وتحديداً 3 و4 و5 أبريل.
وراعت رابطة المحترفين الارتباطات القارية والدولية للأندية والمنتخب، بالإضافة إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة المقرر في مارس.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
دوري أبطال آسيا
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