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الرياضة

العامري والزعابي والكتبي يخوضون التحدي في ياس

العامري والزعابي والكتبي يخوضون التحدي في ياس
17 يناير 2025 21:30

أبوظبي (الاتحاد)

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يستعد السائقون سيف العامري، وفهد الزعابي، وسالم الكتبي لتمثيل الإمارات في أحد أكثر سباقات التحمل تشويقاً في الموسم، حيث يقام سباق سلسلة ميشلان 24 ساعة على مسار حلبة مرسى ياس.
وتتسارع وتيرة الحماس لانطلاق منافسات عطلة الأسبوع، بمشاركة أكثر من 50 سائقاً في سباق أبوظبي ست ساعات، ومن المتوقع أن يشهد موسم 2025 ختاماً مشوقاً في أبوظبي.
وبعد جولة أولى مكثفة من السباقات، ضمن فريق ربدان موتورسبورت منصة التتويج في فئته مع احتلال المركز الثالث، لتكون بداية متميزة في سلسلة كأس الشرق الأوسط.
وقال سيف العامري: «نتطلع بفخر إلى المشاركة في السباق الذي وفرصة تمثيل الإمارات في مثل هذا الحدث الدولي الكبير، ويمثل خوض المنافسة بمواجهة فرق من الطراز العالمي هنا في حلبة مرسى ياس هي محطة يفتخر بها الفريق، ولا شك في أن احتلالنا للمركز الثالث في دبي يمثل بداية قوية، ونهدف إلى تقديم أداء متميز مرة أخرى».
ويشارك فريق ربدان موتورسبورت في فئة بورشه 992 للهواة، وهو الفريق الوحيد الذي يضم ثلاثة سائقين من أبناء الإمارات في السباق، الأمر الذي يمهد الطريق لحضور مزيد من المواهب المحلية في رياضة السيارات على ساحات المنافسة العالمية. وينضم إلى السائقين الإماراتيين الثلاثة في بورشه 911 السائق النمساوي شبه المحترف كريستوفر زوكلينج.
وتشهد عطلة الأسبوع أيضاً إقامة النسخة الثانية من سلسلة سباقات ياس هذا الموسم، حيث تقام 5 سباقات مذهلة تشمل سباق أبوظبي ست ساعات، وفورمولا الشرق الأوسط، وفورمولا 4 الشرق الأوسط، وكأس كليو الشرق الأوسط، وكأس راديكال الخليج.

 

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
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