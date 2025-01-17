النصر يبصم على «السوبر الإماراتي القطري» بـ «خماسية»



معتصم عبدالله (دبي)



تُوج النصر بطلاً لـ «كأس السوبر الإماراتي القطري»، بفوزه العريض على ضيفه قطر القطري 5-1، على «استاد آل مكتوم»، وسجل أهداف «الأزرق» علي مبخوت «ثنائية» في الدقيقتين 13 و71، والإيطالي مانولو جابيادني في الدقيقة 48، عبدالله توري 81، وأحمد جشك من «ضربة جزاء» في الدقيقة 88، فيما سجل الكونغولي بن مالانجو هدف قطر في «الدقيقة 74».

وجرت مراسم تتويج «العميد»، بحضور عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، وهاني بلام الرئيس التنفيذي لمؤسسة نجوم قطر، ناصر الهاجري الرئيس التنفيذي للتسويق في أسباير، الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي قطر، عبدالله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، إسماعيل محمد المدير العام لاقتناء الطائرات والخدمات الفنية في «العربية للطيران» أبوظبي.

ومثلت المباراة ثاني مواجهات النسخة الثانية للبطولة، والتي انطلقت بتتويج شباب الأهلي بلقب «درع التحدي» أمام الريان في الدوحة، فيما يواجه الوصل مضيفه السد مساء السبت في «درع السوبر»، وتختتم بلقاء الوحدة وضيفه الوكرة القطري غداً في استاد آل نهيان على لقب «كأس التحدي».

ووضع علي مبخوت النصر في المقدمة، بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 13، بعد هجمة منظمة قادها تعرابت من الجهة اليمنى ليرسل كرة أرضية عالجها موسى ندياي بتسديدة مباشرة ارتدت من الحارس ساطع عبد الناصر، وأكملها مبخوت داخل الشباك.

ونجح «العميد» في إضافة الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول، بتوقيع جابيادني، بعد تمريرة بينية جديدة من تعرابت، عالجها جابيادني مباشرة داخل الشباك في الدقيقة 47.

وفي الشوط الثاني، دفع الهولندي شرودر مدرب النصر بالثلاثي أحمد جشك وعبدالله توري وراشد البلوشي بدلاً من عادل تعرابت ومروان أزرقان وراشد محمد.

وأثمرت التعديلات على تشكيلة «العميد»، عن إضافة الهدف الثالث، بعدما أهدى «البديل» عبدالله توري تمريرة من الجهة اليسرى أسكنها مبخوت داخل المرمى في الدقيقة 71.

وقلص بن مالانجو الفارق بتسجيله الهدف الأول لقطر في الدقيقة 74، قبل أن يرد بدلاء النصر بشكل قوي، بعدما سجل عبدالله توري الهدف الرابع في الدقيقة 81 من هجمة مرتدة، فيما أكد أحمد جشك تفوق «الأزرق» بتسجيل الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 88.