الجمعة 17 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يبصم على «السوبر الإماراتي القطري» بـ «خماسية»

النصر يبصم على «السوبر الإماراتي القطري» بـ «خماسية»
17 يناير 2025 22:53

 
معتصم عبدالله (دبي)


تُوج النصر بطلاً لـ «كأس السوبر الإماراتي القطري»، بفوزه العريض على ضيفه قطر القطري 5-1، على «استاد آل مكتوم»، وسجل أهداف «الأزرق» علي مبخوت «ثنائية» في الدقيقتين 13 و71، والإيطالي مانولو جابيادني في الدقيقة 48، عبدالله توري 81، وأحمد جشك من «ضربة جزاء» في الدقيقة 88، فيما سجل الكونغولي بن مالانجو هدف قطر في «الدقيقة 74».
وجرت مراسم تتويج «العميد»، بحضور عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، وهاني بلام الرئيس التنفيذي لمؤسسة نجوم قطر، ناصر الهاجري الرئيس التنفيذي للتسويق في أسباير، الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي قطر، عبدالله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، إسماعيل محمد المدير العام لاقتناء الطائرات والخدمات الفنية في «العربية للطيران» أبوظبي.

أخبار ذات صلة
العامري والزعابي والكتبي يخوضون التحدي في ياس
«رابطة المحترفين» تعلن ​جدول الدوري إلى «الجولة 20»

ومثلت المباراة ثاني مواجهات النسخة الثانية للبطولة، والتي انطلقت بتتويج شباب الأهلي بلقب «درع التحدي» أمام الريان في الدوحة، فيما يواجه الوصل مضيفه السد مساء السبت في «درع السوبر»، وتختتم بلقاء الوحدة وضيفه الوكرة القطري غداً في استاد آل نهيان على لقب «كأس التحدي».
ووضع علي مبخوت النصر في المقدمة، بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 13، بعد هجمة منظمة قادها تعرابت من الجهة اليمنى ليرسل كرة أرضية عالجها موسى ندياي بتسديدة مباشرة ارتدت من الحارس ساطع عبد الناصر، وأكملها مبخوت داخل الشباك.
ونجح «العميد» في إضافة الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول، بتوقيع جابيادني، بعد تمريرة بينية جديدة من تعرابت، عالجها جابيادني مباشرة داخل الشباك في الدقيقة 47.
وفي الشوط الثاني، دفع الهولندي شرودر مدرب النصر بالثلاثي أحمد جشك وعبدالله توري وراشد البلوشي بدلاً من عادل تعرابت ومروان أزرقان وراشد محمد.
وأثمرت التعديلات على تشكيلة «العميد»، عن إضافة الهدف الثالث، بعدما أهدى «البديل» عبدالله توري تمريرة من الجهة اليسرى أسكنها مبخوت داخل المرمى في الدقيقة 71.
وقلص بن مالانجو الفارق بتسجيله الهدف الأول لقطر في الدقيقة 74، قبل أن يرد بدلاء النصر بشكل قوي، بعدما سجل عبدالله توري الهدف الرابع في الدقيقة 81 من هجمة مرتدة، فيما أكد أحمد جشك تفوق «الأزرق» بتسجيل الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

 

الإمارات
قطر
النصر
علي مبخوت
شباب الأهلي
الوصل
الوحدة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
علوم الدار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
اليوم 16:25
أطفال نازحون يقفون في طابور للحصول على مياه الشرب في أحد مخيمات النازحين داخل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مسؤول يمني لـ«الاتحاد»: ممارسات «الحوثي» تعصف بجهود السلام
اليوم 23:17
صورة أشعة للصدر
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بدقة بمرض السرطان والعلاج الفعال
اليوم 22:57
النصر يبصم على «السوبر الإماراتي القطري» بـ «خماسية»
الرياضة
النصر يبصم على «السوبر الإماراتي القطري» بـ «خماسية»
اليوم 22:53
علم الإمارات
علوم الدار
وسم #النخوة_17_يناير يحقق أكثر من 100 مليون مشاهدة عالميا
اليوم 22:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©