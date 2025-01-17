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الرياضة

ديمبلي.. الإصابة بـ «فيروس»!

ديمبلي.. الإصابة بـ «فيروس»!
17 يناير 2025 23:30

 
باريس (أ ف ب)

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يغيب الجناح الدولي عثمان ديمبلي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمام مضيفه لنس السبت في المرحلة الثامنة عشرة، بسبب إصابته بفيروس.
وغاب ديمبلي (27 عاماً) عن مباراة الفوز على إسبالي (المستوى الثالث) 4-2 في ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا للسبب عينه.
وفي سياق متصل، قال سان جيرمان في بيان أن قائد الفريق البرازيلي ماركينيوس لا يزال يشعر بـ «انزعاج بالعضلات المقربة»، ومن الممكن ألا يشارك لمباراة ثالثة على التوالي.
وصرح المدرب الإسباني لويس إنريكي «ماركينيوس بحالة جيدة جداً، لكننا لن نجازف بأي حال».
وأضاف حول ديمبلي «مصاب بفيروس، لذلك لن يكون قادراً على اللعب غداً» في لانس.
ويُعد مهاجم «الزرق» اللاعب الأكثر فعالية في هجوم الفريق الباريسي، إذ سجل 11 هدفاً وقدّم سبع تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.
وسيلعب سان جيرمان مباراة مهمة مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء في المرحلة السابعة ما قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل المركز الـ25، خلف منافسه بثلاثة مراكز ويفصل بينهما نقطة واحدة فقط.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
عثمان ديمبلي
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