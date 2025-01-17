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الرياضة

ريال مدريد يفتقد كامافينجا بسبب تمزق في الفخذ

ريال مدريد يفتقد كامافينجا بسبب تمزق في الفخذ
17 يناير 2025 23:33

 
مدريد (أ ف ب)

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يغيب لاعب الوسط الدولي الفرنسي إدواردو كامافينجا عن فريقه ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب إصابة بتمزق في الفخذ تعرض لها خلال الفوز على سلتا فيجو 5-2، في ختام الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك.
وقال بطل أوروبا والليجا في بيان «بعد الفحوص التي أجريت على إدواردو كامافينجا، تم تشخيص إصابته بعضلات فخذه الأيسر. سيتم تقييم تعافيه».
وتشكل إصابة اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً ضربة أخرى للنادي «الملكي» الذي يعاني من غياب لاعبين مؤثرين عدة بسبب الإصابة، خصوصاً في الدفاع مع دانيال كارفاخال والنمساوي دافيد ألابا والبرازيلي إيدر ميليتاو.
وهي المرة الثالثة يتعرض فيها كامافينجا للإصابة، بعد الأولى في الركبة اليمنى في بداية الموسم، والثانية في فخذه الأيسر في أواخر العام الماضي.
وتأتي إصابة كامافينجا في وقت سيئ بالنسبة للنادي الملكي الذي يحتل المركز العشرين في مسابقة دوري أبطال أوروبا والذي لا يضمن له التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، وذلك قبل استضافته سالزبورج النمساوي الأربعاء في الجولة السابعة قبل الأخيرة.
وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما تخوض الفرق من المراكز التاسع إلى الـ24 دوراً فاصلاً للحاق بها، وتخرج الفرق من المراكز 25 إلى 32 خالية الوفاض.

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