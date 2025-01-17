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الرياضة

إيفرتون يتفادى «الخصم الجديد»!

إيفرتون يتفادى «الخصم الجديد»!
17 يناير 2025 23:35

 
ليفربول (أ ب)

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تفادى إيفرتون الإنجليزي، خصماً آخر من نقاطه، بعدما تقرر إيقاف الشكوى التي قدمتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن قواعد الإنفاق.
ونجح إيفرتون في تفادي الهبوط الموسم الماضي، على الرغم من خصم إجمالي ثماني نقاط، بسبب انتهاكه لقواعد الإنفاق التابعة للرابطة.
تعرض إيفرتون لخصم نقطتين في أبريل الماضي بسبب الإنفاق الزائد خلال فترة ثلاث سنوات.
وجاء ذلك بعد خصم ست نقاط، والتي كانت في البداية عشر نقاط قبل أن يتم تقليصها بعد الاستئناف الذي تقدم به النادي، بسبب انتهاك حدود الإنفاق.
وأرجأت لجنة التنظيم المستقلة التي قررت خصم نقطتين جزءاً من القضية خاص بمعالجة الفوائد على المدفوعات المتعلقة بمرافق النادي الجديدة.
وقد سمح هذا التأجيل لإيفرتون بتقديم مزيد من المعلومات حول حساباته.
وذكر إيفرتون أن الموضوع تم إغلاقه، لأن النادي «قام بتسوية كل الجوانب المتعلقة بقواعد الربح والاستدامة المعلقة التي قدمتها رابطة الدوري الإنجليزي».
وذكر إيفرتون والرابطة في بيان مشترك أن النادي لن يواجه أي إجراءات إضافية تتعلق بهذه الفترة التي انتهت في موسم 2022- 2023 .
وأضاف البيان المشترك: «بعد مراجعة المعلومات الإضافية والوثائق التي قدمها النادي بالتفصيل، توصل مجلس الرابطة إلى أنه لن يكون مناسباً أو متناسباً الاستمرار في متابعة الجزء الثاني من شكواهم».
وجاء في البيان: «النادي والرابطة اتفقا أن هذا ينهي كل الإجراءات بين الرابطة والنادي، فيما يتعلق بانتهاك النادي لقواعد الربح والاستدامة للعامين الماليين اللذين ينتهيان في 30 يونيو
2022 و30 يونيو 2023». 

 

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