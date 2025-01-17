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الرياضة

سباق فاطمة بنت منصور للقدرة.. نخبة الفارسات في تحدي الـ 100 كلم

سباق فاطمة بنت منصور للقدرة.. نخبة الفارسات في تحدي الـ 100 كلم
18 يناير 2025 02:13

عصام السيد، محمد حسن (أبوظبي)

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تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في السادسة والنصف صباح اليوم، كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة، لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.
ويقام السباق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.
وتم تقسيم مسافة سباق السيدات إلى 4 مراحل، مسافة المرحلة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء، 35 كلم، والثانية مسافتها 25 كلم، وتم ترسيمها بالألوان الصفراء، وتبلغ مسافة الثالثة 20 كلم، وتم ترسيمها بالألوان الحمراء، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فمسافتها أيضاً 20 كلم، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.
وتتخلل السباق فترات راحة إجبارية، عقب كل مرحلة مدتها 50 دقيقة للأولى، أما الثانية والثالثة، ففترة الراحة مدتها 40 دقيقة.
وأقيمت عصر أمس، إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، ومن أبرز وأهم شروط السباق أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق، وألا يقل وزن الفارسة عن 50 كجم مع السرج، وألا يزيد نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من المراحل الأربع على 64 نبضة في الدقيقة الواحدة.
وينطلق غداً سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، وتم وضع اللمسات الأخيرة بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة على كل المرافق والمسارات وبوابات الانطلاق، وأماكن تجمع الفرسان والخيول، والمركز الإعلامي، وإجراءات الفحص البيطري، وغيرها من الأمور الفنية التي تحقق للسباقات النجاح المطلوب.
وتسعى إسطبلات الوثبة لتحقيق ثلاثية متوالية، حيث نالت لقب النسختين الماضيتين عبر فارستها ماسة عدنان، على صهوة «شا شهم»، وجاء فوزها بلقب النسخة الماضية، بعد أن تصدرت جميع مراحل السباق، قاطعة المسافة الكلية خلال 3:14:10 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 30.90 كلم/ساعة.
وجاءت في المركز الثاني الفارسة شرينه الفلاسي على صهوة «سرافينو» لإسطبلات المغاوير مسجلة 3:14:11 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث فاي محمد علي على صهوة «شلسي دي لوك» لإسطبلات البوادي بزمن قدره 3:15:09 ساعة.
وأكد مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، أن تنظيم هذين السباقين، يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لرياضة الفروسية عامة وفروسية الفتيات خصوصاً بعد التقدم الكبير الذي شهدته رياضة سباقات القدرة في الدولة من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية، ومستوى الأداء العالي الذي وصلته فروسية الإمارات، من خلال المشاركة في منافسات هذه الرياضة النبيلة، رياضة الآباء والأجداد، كما أكد أن سباق الشيخ محمد بن منصور يهدف لدعم ملاك الإسطبلات الخاصة.
ملتقى عائلي
ستكون القرية ملتقى مثالياً للعائلة، من خلال حضور الأطفال من الجنسين مع عائلاتهم لمشاهدة السباقين والاستمتاع بالفعاليات المنوعة التي ستقام على مدار اليومين، وأيضاً فرص الفوز بالهدايا والجوائز التي سيتم السحب عليها.

الإمارات
قرية الإمارات العالمية للقدرة
الوثبة
كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد
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