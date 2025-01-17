بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

وسط حضور جماهيري غفير وأجواء استثنائية من الحماس والأداء الرفيع، انطلقت أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، في مبادلة أرينا في أبوظبي.

حضر المنافسات معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وسيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ومحمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة – أبوظبي، والبروفيسور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، والمهندس علي محمد الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة «تدوير»، والدكتور عبدالله الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، وعمر عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة».

وأكَّد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال حضوره جانباً من فعاليات البطولة، أهمية هذا الحدث في رعاية ودعم المواهب الشابة في رياضة الجوجيتسو.

وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها اتحاد الجوجيتسو لدعم الرياضة، وتوفير منصة لمشاركة الرياضيين من الأعمار المختلفة وتطوير مهاراتهم.

وشهد هذا اليوم نزالات فئة الكبار والأساتذة والشباب «تحت 18 عاماً»، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف أكاديميات وأندية الدولة، والذين أظهروا مهارات كبيرة، وقدموا أداءً رفيع المستوى، لحصد أكبر عدد من النقاط، وإتمام أول خطوة نحو لقب البطولة.

وفي ختام منافسات اليوم الأول من الجولة الأولى، نجح نادي بني ياس في تحقيق الصدارة، بينما حققت أكاديمية M.O.D مركز الوصيف، وجاء نادي العين في المركز الثالث.

وقال محمد سالم الظاهري: «تشكل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو محطة رئيسية، ضمن مساعي الاتحاد نحو تعزيز رياضتنا محلياً وقارياً ودولياً، كما تجسد التزامنا بتحقيق التميز في كل ما نقوم به، وتعكس هذه البطولة بوضوح استدامة الدعم من قيادتنا الرشيدة لرياضة الجوجيتسو التي تعزز قيم الانضباط والشجاعة والثقة بالنفس لدى أجيالنا الصاعدة، وهذه الجولة الأولى ليست إلا بداية لمشوار طويل يحمل في طياته تطلعات كبيرة لبلوغ آفاق جديدة من الإنجاز».

وأضاف: «البطولة تقام ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير رياضة الجوجيتسو، وتعزيز دورها في بناء مجتمع صحي ومتماسك، حيث نهدف إلى ترسيخ إرث رياضي مستدام للأجيال القادمة، من خلال تنظيم أحداث رياضية بمعايير عالمية».

ويسهم نظام التصنيف الفريد الذي تعتمده البطولة في ضمان التكافؤ بين جميع اللاعبين وتعزيز روح التنافسية، حيث يجري منح النقاط نظير الأداء المتميز، إلى جانب عوامل متعددة أخرى مثل الاستراتيجية والتقنيات والمهارات، ويسهم هذا النظام الفريد في حث اللاعبين على تحسين مهاراتهم وتطوير أساليبهم بصورة مستدامة.

وقال جيفرسون كورديرو، مدرب في أكاديمية M.O.D: «يضم فريقنا المشارك في البطولة 145 لاعباً، وسعداء بالمشاركة في هذه البطولة المتميزة التي تشهد مستوى عالياً من التنافسية بين اللاعبين، وتضمن لفريقنا فرصة لاختبار قدرات لاعبيه، ونفخر بأداء فريقنا ونجاحه في تحقيق نتائج استثنائية، وإضافة المزيد من الميداليات إلى رصيد النادي والنقاط التي تؤهلنا للفوز بجائزة البطولة». وقال طارق الزعابي، لاعب أكاديمية «M.O.D» الفائز بذهبية فئة الأساتذة حزام بني- أسود وزن تحت 62 كجم: «فخور بالفوز بذهبية البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا، وأتطلع إلى تقديم المستوى نفسه، وحصد المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة، وحرصت خلال الفترة الماضية على التدرب بقوة، من أجل الفوز ودعم فريق الأكاديمية في الحصول على أعلى النقاط في مسيرتنا نحو اللقب، وأتمنى كل التوفيق لزملائي».

واستقطب اليوم الأول من البطولة حضوراً جماهيرياً غفيراً من عشاق الرياضات القتالية والأسر والعائلات، والذين استمتعوا بأجواء المنافسات الحماسية، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية المرافقة.