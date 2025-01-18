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الرياضة

وفاة مهاجم مانشستر يونايتد

وفاة مهاجم مانشستر يونايتد
18 يناير 2025 08:27

 
مانشستر (رويترز)

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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفاة مهاجمه السابق دنيس لو عن عمر ناهز 84 عاماً.
وقالت أسرة لاعب أسكتلندا السابق في بيان نشره النادي «بقلب يثقله الحزن ننعى والدنا دنيس لو، خاض معركة صعبة، لكنه الآن في سلام أخيراً، نود أن نشكر جميع من أسهم في رفاهيته والاعتناء به، في الماضي وفي الآونة الأخيرة، نعرف الدعم والحب الذي حظي به من الناس، وأن هذا الحب دائماً ما كان محل تقدير وصنع الفارق، شكراً لكم».
واستهل لو مسيرته في هدرسفيلد تاون، لكنه اشتهر في «اليونايتد»، حيث أمضى 11 عاماً، وفاز بالدوري 1965 والكأس الأوروبية 1968.
وسجل 237 هدفاً في 404 مباريات خاضها مع اليونايتد، وأصبح ثالث هداف في تاريخ النادي خلف وين روني (253 هدفا) وبوب تشارلتون (249 هدفاً).
وأصبح لو، المعروف بلقب الملك اللاعب الأسكتلندي الوحيد الذي يفوز بالكرة الذهبية وجائزة لاعب العام في أوروبا، وحصل على الجائزتين في 1964.
وأضاف اليونايتد في بيان «الجميع في مانشستر يونايتد ينعى دنيس لو، ملك ستريتفورد إند الذي توفي عن عمر 84 عاماً،
دائماً ما سنحتفي به بوصفه أحد أفضل لاعبي النادي المحبوبين، لقد كان هدافاً رائعاً، وكان بطلاً لجيل بأكمله بفضل مهاراته وروحه وحبه للعبة، نتقدم بأصدق التعازي لعائلة دنيس وأصدقائه العديدين، ستظل ذكراه خالدة إلى الأبد».
ولو، الذي لعب أيضاً في صفوف مانشستر سيتي، الهداف التاريخي لمنتخب أسكتلندا برصيد 30 هدفاً في 55 مباراة، بعدما شارك في مباراته الدولية الأولى في 1958، وهو في 18 من عمره.
وكتب مانشستر سيتي عبر منصة (إكس) «مانشستر برمتها، بما في ذلك الجميع في السيتي، ينعى رحيلك، ارقد في سلام يا دنيس، نتضامن مع أسرة دنيس وأصدقائه في هذا الوقت العصيب».
وكشف لو في 2021 تشخيصه بمرض الزهايمر والخرف الوعائي. 

 

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