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الرياضة

التعمري بطل موقعة القبض على موناكو

التعمري بطل موقعة القبض على موناكو
18 يناير 2025 10:15

 
باريس (أ ف ب)

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صعد ليل إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه نيس 2-1، في المرحلة الثامنة عشرة، مستفيداً من السقوط المفاجئ لموناكو أمام مضيفه مونبلييه 1-2 افتتاحاً، في مباراة تألق فيها النجم الدولي الأردني موسى التعمري.
افتتح المغربي سفيان ديوب (29) التسجيل لنيس، وسجل والأيسلندي هاكون أرنار هارالدسون (48) وبافوديه دياكيتيه (63) لليل.
ورفع ليل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، وتابع سلسلته الإيجابية بتجنّبه الهزيمة في آخر 14 مباراة في الدوري، محققاً 6 انتصارات و8 تعادلات، فيما تجمّد رصيد نيس عند 30 نقطة في المركز الخامس، وانقاد إلى هزيمة أولى بعد أربع مباريات جمع خلالها 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.
وقاد التعمري فريقه مونبلييه إلى انتصار ثمين هو الثالث له في الدوري هذا الموسم، بتسجيله «ثنائية» قلب بها الطاولة على ضيفه موناكو 2-1.
سجّل التعمري (55 و82) لمونبلييه، ولموناكو قائده الألماني ثيلو كيهرر (32).
وافتتح كيهرر التسجيل برأسية بعد ركلة ركنية نفّذها زميله السنغالي لامين كامارا من الجهة اليمنى (32).
وفي الشوط الثاني، فرض التعمري نفسه نجماً للمباراة، وأدرك التعادل بعد انفراد راوغ على إثره حارس موناكو رادوسلاف ماييتشكي وأودع الكرة الشباك، مستفيداً من تمريرة خاطئة لأحد مدافعي الضيوف (55).
وفي الدقيقة 82، أحرز هدف الفوز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء استقرت إلى يسار ماييتشكي.
وبهذه النتيجة، حقق فريق المدرب جان-لوي جاسيه فوزه الثالث فقط في الدوري، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير، وكاسراً سلسلة سلبية استمرت ست مباريات توالياً لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.
أما فريق المدرب النمسوي أدي هوتر، فشل في الفوز للمباراة الرابعة توالياً في الدوري، مكتفياً بتعادلين وخسارتين، وبقي ثالثاً برصيد 31 نقطة.
كما استمرت بدايته السيئة هذا العام بفشله في تحقيق أول فوز له في 2025، بعدما خسر أمام مونبلييه وتعادل أمام نانت في الدوري، وانهزم في كأس الأبطال الفرنسية أمام باريس سان جيرمان 0-1 في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يُقصى من كأس فرنسا أمام رينس 4-2 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1-1.

الدوري الفرنسي
ليل
موناكو
الأردن
موسى التعمري
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