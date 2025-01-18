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الرياضة

أنس جابر تسقط من «الدور الثالث» في «أستراليا المفتوحة»

أنس جابر تسقط من «الدور الثالث» في «أستراليا المفتوحة»
18 يناير 2025 10:36

 
ملبورن (رويترز)

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تأهلت المصنفة الثانية إيجا شفيونتيك إلى الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها على إيما رادوكانو 6-1 و6-صفر، في لقاء بين بطلتين سابقتين لبطولة أميركا المفتوحة في أجواء مشمسة في ملبورن بارك.
وخسرت التونسية أنس جابر أمام الأميركية إيما نافارو المصنفة الثامنة 6-4 و3-6 و6-4، في مباراة مثيرة على ملعب مارجريت كورت.
واستهدفت المصنفة الأولى في بولندا شفيونتيك الضربات الخلفية لرادوكانو، واستغلت الإرسال الثاني للاعبة البريطانية، لتفوز بآخر 11 شوطاً في المباراة، وتبلغ دور الستة عشر في ملبورن للمرة الخامسة خلال 70 دقيقة فقط على ملعب رود ليفر.
وقالت اللاعبة (23 عاماً) بعد تحسين سجلها أمام رادوكانو إلى 4 انتصارات بدون هزيمة «لقد استمتعت باللعب، لعبت بعض الضربات التي فكرت فيها، نعم هذا ما تدربت عليه، شعرت بثقة كبيرة، لذلك في النهاية تمكنت من الدفع أكثر، واستغليت نقاط الإرسال التي كانت مهمة للغاية بالنسبة لي».
وحسمت شفيونتيك خمس من 12 نقطة للكسر حصلت عليها، لكنها لم تواجه أي كسر لإرسالها من البائسة رادوكانو التي عانت من سلسلة من الإصابات، منذ فوزها باللقب الوحيد الكبير في فلاشينج ميدوز عام 2021.
وتمكنت المصنفة 61 عالمياً من الحفاظ على إرسالها في المحاولة الأولى، لكن سرعان ما استطاعت شفيونتيك الانطلاق حول الملعب لتطلق عدة ضربات ناجحة، وأظهرت ثباتها المذهل.
ولم تخسر الحائزة على خمس بطولات كبرى، والتي كان أفضل أداء لها في ملبورن بلوغ قبل النهائي عام 2022، أي مجموعة هذا العام في طريقها للدور الرابع، وستلتقي مع الخاسرة المحظوظة إيفا ليس التي تغلبت على الرومانية جاكلين كريستيان 4-6 و6-3 و6-3.
وبعد أيام قليلة من الطقس البارد، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع مع توقعات بارتفاعها إلى حوالي 31 درجة مئوية (88 درجة فهرنهايت) الأحد.
وقالت شفيونتيك «بالتأكيد هذا يساعد، ولكن من ناحية أخرى يتعين عليك أيضاً الحفاظ على السيطرة، لذلك فالأمر عبارة عن مزيج،
في التنس، أهم شيء هو التكيف، شعرت أن التكيف سيكون تحدياً، ولكن من الواضح منذ البداية أنني شعرت أنني ألعب بشكل جيد، يدي سريعة».
وفي منافسات الرجال، فاز الأميركي أليكس ميشيلسن أيضاً في اليوم السابع للبطولة، بانتصاره على الروسي كارين ختشانوف المتأهل إلى نصف نهائي 2023، بنتيجة 6-3 و7-6 و6-2 على ملعب جون كاين.
وانضم ميشيلسن (20 عاماً)، الذي تعافى من تأخره 3-صفر في المجموعة الثانية، إلى مواطنه تومي بول في الدور الرابع، بينما سيخوض أربعة أميركيين آخرين مباريات الدور الثالث.

التنس
أستراليا
ملبورن
تونس
أنس جابر
إيجا شفيونتيك
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