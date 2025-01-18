روما.. «السلسلة الإيجابية» في «الكالشيو»



روما (أ ف ب)



تابع روما صحوته تحت قيادة مدربه كلاوديو رانييري، بتغلّبه على ضيفه جنوى 3-1 على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجّل الأوكراني أرتيم دوفبيك (25)، والبديل ستيفان الشعراوي (60)، وحارس المرمى نيكولا ليالي (73 بالخطأ في مرمى فريقه) لروما، وباتريتسيو مازيني (33) لجنوى.

ورفع روما رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع، محققاً انتصاره الثالث مقابل تعادلين في آخر خمس مباريات بالدوري، وتابع بذلك سلسلته الإيجابية في مستهل فترة سيخوض فيها اختبارات صعبة أمام أودينيزي ونابولي وميلان في المراحل الثلاث المقبلة.

وتجمد رصيد جنوى بقيادة الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

في الدقيقة 25، لعب البلجيكي أليكسيس سالميكرز عرضية من الجهة اليمنى، تابعها قائد روما لورنتسو بيليجيريني من مسافة قريبة لكن حارس الضيوف ليالي تصدّى لها، وتهيّأت أمام دوفبيك الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.

وسرعان ما أعاد جنوى المباراة إلى نقطة الصفر عبر لاعب الوسط مازيني الذي تابع بتسديدة «على الطاير» ركلة ركنية نفّذها فابيو ميريتي المعار من يوفنتوس (33).

وفي الشوط الثاني حسم أصحاب الأرض الأمور بداية عبر البديل الشعراوي بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من على مشارف منطقة الجزاء استقرت إلى يسار ليالي، بعد تمريرة حاسمة من نجم الفريق الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا.

وفي الدقيقة 73، اخترق الفرنسي مانو كونيه من الجهة اليسرى ولعب عرضية تابعها ديبالا غير أن ليالي تصدّى لها في مرة أولى قبل أن يُسكنها شباكه عن طريق الخطأ عندما حاول تشتيتها.