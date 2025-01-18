السبت 18 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روما.. «السلسلة الإيجابية» في «الكالشيو»

روما.. «السلسلة الإيجابية» في «الكالشيو»
18 يناير 2025 11:17

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كفاراتسخيليا «الجورجي الأول» في سان جيرمان
مدافع يوفنتوس على رادار «السيتي»


تابع روما صحوته تحت قيادة مدربه كلاوديو رانييري، بتغلّبه على ضيفه جنوى 3-1 على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
سجّل الأوكراني أرتيم دوفبيك (25)، والبديل ستيفان الشعراوي (60)، وحارس المرمى نيكولا ليالي (73 بالخطأ في مرمى فريقه) لروما، وباتريتسيو مازيني (33) لجنوى.
ورفع روما رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع، محققاً انتصاره الثالث مقابل تعادلين في آخر خمس مباريات بالدوري، وتابع بذلك سلسلته الإيجابية في مستهل فترة سيخوض فيها اختبارات صعبة أمام أودينيزي ونابولي وميلان في المراحل الثلاث المقبلة.
وتجمد رصيد جنوى بقيادة الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.
في الدقيقة 25، لعب البلجيكي أليكسيس سالميكرز عرضية من الجهة اليمنى، تابعها قائد روما لورنتسو بيليجيريني من مسافة قريبة لكن حارس الضيوف ليالي تصدّى لها، وتهيّأت أمام دوفبيك الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.
وسرعان ما أعاد جنوى المباراة إلى نقطة الصفر عبر لاعب الوسط مازيني الذي تابع بتسديدة «على الطاير» ركلة ركنية نفّذها فابيو ميريتي المعار من يوفنتوس (33).
وفي الشوط الثاني حسم أصحاب الأرض الأمور بداية عبر البديل الشعراوي بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من على مشارف منطقة الجزاء استقرت إلى يسار ليالي، بعد تمريرة حاسمة من نجم الفريق الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا.
وفي الدقيقة 73، اخترق الفرنسي مانو كونيه من الجهة اليسرى ولعب عرضية تابعها ديبالا غير أن ليالي تصدّى لها في مرة أولى قبل أن يُسكنها شباكه عن طريق الخطأ عندما حاول تشتيتها.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
روما
جنوى
كلاوديو رانييري
الشعراوي
أودينيزي
نابولي
ميلان
باتريك فييرا
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
علوم الدار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
17 يناير 2025
"محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" تستضيف مؤتمر اللغويات الحاسوبية الدولي
"محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" تستضيف مؤتمر اللغويات الحاسوبية الدولي
اليوم 13:37
«هداف الوثبة» يحصد لقب الخيول العربية في «ميدان»
الرياضة
«هداف الوثبة» يحصد لقب الخيول العربية في «ميدان»
اليوم 13:30
المفوضية الأوروبية توافق على خطة النمسا بشأن الموازنة
اقتصاد
المفوضية الأوروبية توافق على خطة النمسا بشأن الموازنة
اليوم 13:19
أرشيفية
الأخبار العالمية
غرق مهاجرين في بحر "إيجه" قبالة السواحل التركية
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©