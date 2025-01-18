النصر يتراجع في السعودية بـ«الفارق 11»



الرياض (أ ف ب)



فشل النصر في استكمال صحوته، وتعادل مع مضيفه التعاون 1-1، في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

تقدّم التعاون عبر سعد الناصر الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة، إثر عرضية من فهد الجميعة (45+5)، وتعادل النصر بهدف الإسباني إيمريك لابورت الذي تابع برأسه عرضية البرازيلي أنجيلو (64).

وهذا الهدف الثامن الذي يسجله المدافع لابورت في مختلف المسابقات منذ قدومه في «صيف 2023».

وغاب عن النصر المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي استبعده المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي بقرار فني، وكذلك عبدالله الخيبري للإصابة.

ورفع النصر الذي فاز في المباراة الماضية على الأخدود 3-1 بعد خسارتين، رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، وبات متأخراً بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر الذي اكتسح الفتح بتسعة أهداف من دون مقابل، فيما وصل التعاون إلى النقطة 22 في المركز الثامن.

وفاز القادسية على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف، سجلها الإسباني كاميرون بويرتاس (44)، والجابوني بيار إيمريك أوباميانج (67) والأرجنتيني إيزيكيل فرنانديز (97).

ورفع القادسية رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة في المركز السابع عشر ما قبل الأخير.

وعاد الخليج إلى سكة الانتصارات، بتغلبه على ضيفه العروبة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عبدالله السالم (22 و32) الذي وصل إلى هدفه الثامن في صدارة الهدافين، ومحمد شريف (95)، فيما طُرد عبد الملك الشمري من العروبة (89).

وقفز الخليج إلى المركز السابع، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، فيما توقّف العروبة عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وواصل عبدالله السالم الانفراد بصدارة الهدافين السعوديين هذا الموسم بتسجيل الهدف رقم 8، فيما يتصدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال الترتيب العام بـ12 هدفاً.