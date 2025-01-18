ابن ثعلوب يهنئ شباب الأهلي والنصر



أبوظبي (الاتحاد)



هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، شباب الأهلي، بمناسبة فوزه بكأس «السوبر الإماراتي القطري» لكرة القدم في نسخته الثانية، بعد فوزه علي شقيقه الريان، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وجدد ابن ثعلوب التهنئة لفريق النصر بمناسبة تتويجه بلقب كأس «السوبر الإماراتي القطري»، بفوزه على شقيقه قطر على استاد آل مكتوم في دبي.

وثمن ابن ثعلوب فكرة «البطولة الاستثنائية» التي تسهم في توطيد العلاقات بين شباب البلدين، بجانب زيادة فرص الاحتكاك، واكتساب الخبرات بين الشباب الصاعد، بغض النظر عن الألقاب في اللقاءات الأخوية.

وتمنى ابن ثعلوب التوفيق لكل الأندية الإماراتية في اللقاءات التنافسية الودية التي يعتبر فيها «الكل فائزاً»، ومن شأنها أن تنعكس فوائدها الفنية على الكرة الإماراتية وكذلك القطرية، من خلال مشاركة اللاعبين الدوليين المواطنين، وتعود فوائدها على المنتخبات الوطنية الإماراتية، وكذلك القطرية.

وأشاد محمد بن ثعلوب بجهود اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين في زيادة فرص الاحتكاك.