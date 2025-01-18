كونراد يؤكد «الشهية المفتوحة» في «السباعية الودية» للشارقة



علي معالي (أبوظبي)



أصبحت «شهية» تايرون كونراد مهاجم الشارقة مفتوحة، بعد «الهدف القاتل» الذي أحرزه أمام خورفكان في الدقيقة 89، من مباراة «الجولة الـ12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وجعل «الملك» يقفز إلى الصدارة مجدداً، حيث نجح اللاعب السورينامي في تسجيل هدفين من «سباعية» الشارقة في المباراة الودية مع رويال أحد فرق الدرجة الثانية، استعداداً للقاء الوصل، ضمن «الجولة الـ13» يوم الأربعاء المقبل في زعبيل.

ويرغب كونراد في الحصول على فرصته الكاملة، ليؤكد كفاءته الهجومية، وهو ما يقوم به المدرب للاستفادة من الطفرة المعنوية للاعب، وتناوب على تسجيل أهداف الشارقة إلى جانب كونراد كل من جيليرمي بيرو، وشاهين عبدالرحمن، وفراس بن العربي، وماجد حسن، وعثمان كمارا، وأقيمت المباراة على استاد الشارقة، ودفع الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق بعدد من البدلاء للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية، فضلاً عن مشاركة المهاجم لوان بيريرا الذي غاب عن مباراة خورفكان للإيقاف، حتى يكون في أفضل جاهزية لمباراة الوصل، لأنه أحد الأوراق المهمة عند المدرب.

ويواصل الشارقة استعداده لمباراة الوصل، من خلال التدريبات اليومية، وحرص الجهاز الفني على متابعة «الإمبراطور» في «السوبر الإماراتي القطري» للوقوف على آخر مستجدات المنافس.

وحافظ الشارقة في «تجربة» رويال على شباكه نظيفة، ليؤكد قوته الدفاعية، بدليل أن الفريق تلقى 5 أهداف في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم، وهو ما يحدث للمرة الأولى في «دوري المحترفين» منذ بدايته موسم 2008-2009.