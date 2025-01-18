«هداف الوثبة» يحصد لقب الخيول العربية في «ميدان»



محمد حسن (دبي)



حلق «هداف الوثبة» لياس للسباقات، بلقب الشوط الأول للخيول العربية خلال السباق الثامن لكرنفال سباقات دبي، الذي أقيم بمضمار ميدان، وتألف من 9 أشواط، وتُوجت «تشويسيا» لمحمد النابودة، بلقب «كيب فيردي» الشوط الرئيس في الحفل، وحصد «أسد زعبيل» لشادويل لقب الشوط الثامن، فيما حقق المدرب الوطني مصبح المهيري «رباعية» خلال الحفل، وحصد الفارس سلفستر دي سوزا «ثلاثية».

وجاء فوز «هداف الوثبة» بإشراف خليفة النيادي، وقيادة سيف البلوشي، في الشوط الأول «ديفندر 90» المُخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، وقطع البطل المسافة بزمن 1:32:84 دقيقة.

ونجحت «تشويسيا» بإشراف سايمون وإيد كريسفورد، وقيادة ميكايل برزلونا، في انتزاع لقب سباق كيب فيردي للفئة الثانية في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، وسجلت الفوز من أول مشاركة لها بالدولة قاطعة المسافة بزمن 1:40:97 دقيقة.

وتُوجت «كوين أزتيكا» لجلسنير ريسنج، بإشراف نيلز بيترسون، وقيادة كارلوس لوبيز، بلقب سباق كوكو بيتش ستيكس في الشوط السادس المُخصص للمهرات فقط على مسافة 1600 متر، وسجلت ابنة «شارب ازتيكا» 1:38:15 دقيقة.

وانتزع «ليجند أول كانيس» العائد إلى لوكال كريتيف ريسنج، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوزا، لقب الشوط الثاني «ديفندر» لمسافة 1900 متر «تكافؤ»، وسجل 1:54:38 دقيقة.

وفاز «ايكو بوينت» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوزا بالشوط الثالث «ديفندر أوكتا» لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، وحقق ابن «دباوي» رقماً قياسياً جديداً للمسافة بلغ 1:21:45 دقيقة.

وتم إلغاء نتيجة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، بعد خطأ في بوابة الانطلاق.

وحسم «حاسم» لراشد الشحي وتوفيق محمد، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيل تودهوب، لقب الشوط الخامس «ديفندر أكس داينمك» لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، وأضاف ابن «فاستنت روك» الفوز الثالث للمدرب مصبح المهيري، وسجل 1:09:59 دقيقة.

وأكمل «أسد زعبيل» لشادويل «رباعية» المدرب مصبح الميهري، عندما حلق بلقب الشوط لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، مانحاً فارسه سلفستر دي سوزا، الفوز الثالث في الأمسية، وسجل الجواد البطل 1:24:02 دقيقة.

واختتم الأمسية «ديلورون» لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، بالفوز بلقب الشوط التاسع والأخير لمسافة 1900 متر «تكافؤ»، وسجل 1:54:81 دقيقة.