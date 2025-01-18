الأميري: الشارقة يتصدر دوري السلة بـ«نقطة الحافز»

علي معالي (أبوظبي)

أكد علي الأميري، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، مدير لجنة المسابقات أن الشارقة يتصدر ترتيب الدوري بـ«نقطة الحافز»، وذلك بحسب نظام الدوري لهذا الموسم، حيث يحصل الفريق صاحب المركز الأول مع نهاية الدور الثاني، وقبل التأهل للمربع الذهبي على نقطة، لتكون حافزاً له في بقية مشواره بالمنافسة، وبذلك يُصبح رصيد الشارقة 27 نقطة، يليه في المركز الثاني شباب الأهلي بـ26 نقطة والنصر في المركز الثالث بـ25 نقطة، وهي الفرق الثلاثة التي تأهلت للمربع الذهبي.

وقال الأميري: «بعد اكتمال فرق المربع الذهبي، تقام دورتان مجمعتان، الأولى على صالة نادي شباب الأهلي، والثانية على صالة نادي الشارقة، وذلك بحسب اللوائح، بإقامة الدورة الأولى على ملعب وصيف الترتيب، والثانية على ملعب المتصدر، وسوف تلتقي الفرق الأربعة معاً من أجل حسم اللقب في نهاية المطاف».

وأضاف: «يدخل البطائح صاحب المركز الرابع في ترتيب الدوري في منافسة مع الفرق من الخامس حتى السابع لتحديد فريق واحد يتأهل للمربع الذهبي، خاصة أن نظام المسابقة هذا الموسم أضفى مزيداً من القوة والحماس في جميع المباريات، وكذلك مع استمرار نظام حرية انتقال اللاعبين فوق 30 عاماً، وهو ما استفاد منه البطائح وشباب الأهلي وغيرهما».

واختتم علي الأميري: «لا شك أن السماح بوجود 3 لاعبين أجانب بكل فريق، على أن يكون منهم اثنان فقط في ملعب المباراة، جعل الاستفادة كبيرة، بتدريب واختلاط لاعبينا الشبان مع هؤلاء المحترفين الكبار».