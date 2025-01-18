النصر يحتفل بـ«العشرين» في «سوبر الخماسية»

معتصم عبدالله (دبي)



عاشت جماهير النصر ليلة سعيدة في «أمسية الجمعة»، واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، عقب تتويج «العميد» بلقب «كأس السوبر الإماراتي القطري»، بفوزه العريض أمام ضيفه قطر القطري 5-1 في «القمة الخليجية» التي جمعت «القطبين» على «استاد آل مكتوم».

وازدانت مدرجات معقل «العميد» بحضور جماهيري كبير، هو الأكبر في الموسم الحالي، جمع أجيالاً من مشجعي «الأزرق»، واحتفلوا بأهداف فريقهم الخمسة في مرمى ضيفهم «القطراوي»، قبل أن تستمر الاحتفالات حتى وقت متأخر على أنغام «لون السماء ولون البحر.. كلنا بالأزرق نفتخر.. كبير أنت يا العميد.. كبير يا نادي النصر».

وحقق «العميد» انتصاراً عريضاً أمام ضيفه قطر بنتيجة 5-1، وسجل أهداف «الأزرق» علي مبخوت «ثنائية» في الدقيقتين 13 و71، والإيطالي مانولو جابيادني في الدقيقة 48، وعبدالله توري في الدقيقة 81، وأحمد جشك من «ركلة جزاء» في الدقيقة 88، فيما سجل الكونغولي بن مالانجو هدف «القطراوي» في «الدقيقة 74».

ورفع لقب «السوير الإماراتي القطري»، رصيد إنجازات النصر إلى 20 لقباً على صعيد كل البطولات، ليحتفظ بمركزه الرابع في قائمة الأندية الإماراتية الأكثر تتويجاً بالألقاب، والتي يتصدرها العين برصيد 38 لقباً، مقابل 34 لقباً لشباب الأهلي، و21 لقباً للشارقة «الثالث».



من جانبه، عبر الهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد» عن سعادته بالتتويج باللقب الأول في مسيرته مع «الأزرق»، وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «أتفهم أن الترشيحات قبل المباراة انصبت لمصلحة النصر، وأعتقد أن الفريق قدم مستوى يتناسب مع الترشيحات، ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول، وأنهينا النصف الأول بهدفين عبرا عن الأفضلية، وعانينا في بداية الشوط الثاني، قبل أن نستعيد السيطرة، وننجح في مضاعفة الأهداف، لتنتهي المباراة بخماسية».

وأضاف: «اللقب هدية لكل من عمل في النادي، وعلى رأسهم مجلس إدارة النادي، وشركة الكرة على الدعم الإداري الذي حظي به الفريق، ولكل من يعمل خلف الكواليس، ممثلين في أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، الجميع يعملون من أجل أن يعود النصر إلى مكانه في قمة الكرة الإماراتية، والفوز ليس سهلاً، وما تحقق مكافأة جهود سنة ونصف سنة».

وقارن المدرب الهولندي «52 عاماً»، بين تتويجه بلقبه الأخير مع كلوب بروج البلجيكي موسم 2021- 2022، والحالي مع «العميد» موسم 2024- 2025، وقال: «لقبي السابق كان مع كلوب بروج، وأسهم في كتابة تاريخ للنادي بلقب متميز وبطولة مهمة، وسعيد حالياً بكتابة تاريخ جديد مع النصر».

وثمن شرودر دعم أنصار «العميد» في «ليلة السوبر الإماراتي القطري»، وقال: «الحضور الجماهيري الكبير في مدرجات استاد آل مكتوم، يؤكد أن النصر نادٍ كبير، ولديه قاعدة جماهيرية عريضة، وهو تأكيد على أن دبي زرقاء، وأتمنى ألا يقتصر الحضور على النهائيات، وأن تشهد مباريات الدوري حضوراً مماثلاً».

وحول المواجهة المهمة للنصر أمام مضيفه العين مساء الثلاثاء ضمن «الجولة الـ13» من «دوري أدنوك للمحترفين»، قال المدرب الهولندي: «سنأخذ راحة لمدة 24 ساعة للاستمتاع بالانتصار واللقب، قبل أن يبدأ الاستعداد لمباراة العين، وندرك أنها مباراة كبيرة جداً، وتحتاج إلى تركيز عالٍ».

وتعليقاً على إمكانية منافسة «العميد» على لقب الدوري، أوضح شرودر: «مطالبون بالهدوء للمنافسة على (الدرع)، وهناك 4 أو 5 أندية تنافس على المركز الأول، ونسعى بقوة من أجل إعادة النصر، ليكون ضمن الأندية المنافسة»، مشدداً على أن التتويج بالدوري يحتاج عملاً أكبر وجهوداً شاقة.