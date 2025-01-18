«الشاب تيان» يعيد ذكريات نادال في «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (رويترز)



أصبح الأميركي المتأهل من التصفيات، ليرنر تيان، أصغر لاعب يبلغ الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ 20 عاماً، بعد فوزه على كورنتين موتيه 7-6 و6-3 و6-3، لتستمر المسيرة الخيالية للاعب الشاب في ملبورن بارك.

وبعد أقل من شهرين من عيد ميلاده التاسع عشر، اكتسب تيان المصنف 121 عالمياً بالفعل خبرة أكبر من موتيه، قبل أن يتعرض الفرنسي المصنف 69 عالمياً لمشكلة في الجزء العلوي من ساقه اليسرى خلال المباراة التي أقيمت في ملعب كيا.

وجاء فوز تيان في معركة اللاعبين اليساريين، بعد يومين من فوزه المفاجئ على بطل أميركا المفتوحة السابق، والذي وصل إلى النهائي ثلاث مرات، دانييل ميدفيديف، في مباراة مثيرة من خمس مجموعات.

وبات تيان المولود في كاليفورنيا أصغر لاعب يصل إلى الدور الرابع منذ رافائيل نادال عام 2005، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً.

وقال تيان، الذي سيلتقي مع الإيطالي غير المصنف لورينتسو سونيجو من أجل حجز مقعد في دور الثمانية، «لدي شعور رائع بالتأكيد، لقد تجاوز هذا كل توقعاتي قبل بداية هذا الأسبوع، تتوقع الفوز في كل مباراة لكن الوجود في الأسبوع الثاني أمر مذهل».

وتألق عدد من اللاعبين الشبان في ملبورن بارك، بعدما أطاح البرازيلي جواو فونسيكا والتشيكي ياكوب منشيك بلاعبين بين المصنفين العشرة الأوائل.

لكن تيان آخر شاب يصمد ويتأهل للأسبوع الثاني الذي يسيطر عليه المخضرمون مثل نوفاك ديوكوفيتش (37 عاماً) وجايل مونفيس (38 عاماً).

وبين اللاعبين الأميركيين الرجال، كان بيت سامبراس (18 عاماً) فقط أصغر سناً، عندما وصل للدور الرابع في ملبورن.

وسيرافق تيان مواطنه الأميركي أليكس ميشيلسن في الدور الرابع، بعد فوز اللاعب (20 عاماً) على الروسي كارين ختشانوف 6-3 و7-6 و6-2، خلال ساعتين و15 دقيقة في ملعب جون كاين.

وأصبح ميشيلسن، الذي أقصى اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف 11 من الدور الأول، أصغر أميركي يحقق انتصارات متعددة على أول 20 مصنفاً عالمياً في بطولة كبرى منذ بيت سامبراس وأندريه أجاسي في بطولة أميركا المفتوحة عام 1990.