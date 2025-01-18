«الساحر مونفيس» يعيد «العقارب» في «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (رويترز)



تفوقت الموهبة الفرنسية على القوة الأميركية، عندما أعاد جايل مونفيس عقارب الساعة إلى الخلف ليطيح بالمصنف الرابع تيلور فريتز من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، واحتفل بحجز مقعده في دور الستة عشر بالرقص في الملعب.

وفي سن 38 عاماً، يستمتع مونفيس بفترة تألق في أواخر مسيرته وشعر فريتز بذلك عندما تعافى اللاعب الفرنسي من تأخره بمجموعة ليحقق فوزاً مثيراً 3-6 و7-5 و7-6 و6-4 تحت شمس الظهيرة في ملعب مارجريت كورت أرينا.

وبعد أن امتص مونفيس العقاب من فريتز بدفاع صلب، نجح في تفكيك قوة منافسه الأميركي عبر تقديم أداء ذكي ورقص رقصة رائعة، بعد أن حسم الفوز بضربة إرسال ساحقة بمحاذاة الخط.

وقال مونفيس عن احتفاله «أشعر بأنني على ما يرام، شعرت أني في هذه اللحظة أردت فعل ذلك».

وهذا الفوز جعل مونفيس ثاني أكبر لاعب سناً يصل للدور الرابع منذ 1988، عندما بدأت البطولة بمشاركة 128 لاعباً في القرعة الرئيسية، وكان روجر فيدرر الوحيد الأكبر سناً عام 2020.

وسيلتقي مونفيس، الذي يتقاسم الآن الرقم القياسي الفرنسي في عدد مرات الفوز في منافسات الفردي في ملبورن بارك برصيد 37 فوزاً مع جو-ويلفريد تسونجا، مع الأميركي بن شيلتون الذي تغلب على لورينتسو موسيتي 6-3 و3-6 و6-4 و7-6 في محاولته بلوغ دور الثمانية للمرة الثالثة في ملبورن.

وكانت هذه بداية ذهبية للموسم بالنسبة لمونفيس، بعدما حقق ثمانية انتصارات متتالية، عقب فوزه بلقب بطولة أوكلاند كلاسيك، في إطار استعداده لملبورن بارك، ليصبح أكبر لاعب يفوز بلقب إحدى بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين على الإطلاق.

وقال مبتسماً: «أعتقد أنني أفضل رياضي عمره 38 عاماً يشارك في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، وشعرت أنني قادر على التحرك بشكل رائع اليوم، وكانت خطة المباراة هي الحفاظ على أفضل أداء لي وتغيير الإيقاع بالتأكيد، أعتقد أنني نجحت في المهمة».

وودع فريتز، الذي وصل إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة، البطولة، بعد أن وصل إلى دور الثمانية في ملبورن العام الماضي.

وربما ينظر اللاعب الأميركي القوي للمباراة باعتبارها فرصة ضائعة أمام اللاعب الأكبر سناً المتبقي في البطولة، لكن في الواقع تفوق عليه اللاعب الفرنسي الرائع، رغم فوزه بالمجموعة الأولى.

وقلص مونفيس أخطاءه للحد الأدنى، وكان يغير باستمرار من وتيرة ضرباته.

وكان الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة، بمثابة الكابوس لفريتز عندما تقدم مونفيس 6-صفر، بعد سلسلة من الضربات الناجحة قبل أن ينهيه بضربة أمامية قوية بمحاذاة الخط الجانبي للملعب.

وقال فريتز الأصغر بـ11 عاماً من مونفيس «من المؤسف الخروج من الدور الثالث، بالطريقة التي حدث بها ذلك، ربما لن يجافيني النوم كثيراً بسببها، نظراً لأنني شخص ينتقد نفسه بشكل مفرط عادة، إنها مباراة جيدة حقاً من جانبه، بدا الأمر سهلاً للغاية له حتى يتفوق علي نظراً لمعاناتي في إلحاق أي ضرر به».

وقال مونفيس «لقد كان الأمر مجرد حظ، ولكن كما تعرف فإن كل يوم يختلف عن الآخر، ونحن نعمل بجدية، وأحاول أن أكون منضبطاً للغاية في التعافي، أنا مؤمن بنفسي بشدة، وما زلت أعتقد أنني أستطيع التسبب في بعض الضرر للمنافسين، بالقليل من الحظ، ها نحن في الأسبوع الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة».

ولعب مونفيس قبل أن تتوجه زوجته الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى ذات الملعب لمواجهة جاسمين باوليني - المصنفة الرابعة في منافسات السيدات.

وقال مازحاً «أعتقد أنني قمت بإشعال الملعب من أجلها»، ورفض التلميح إلى أنه يحلم للفوز باللقب.

وقال «حلمي أن أصبح عجوزاً ولدي الكثير من الأطفال وأتمتع بصحة جيدة».