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الرياضة

تغريم مدفيديف 76 ألف يورو في «أستراليا المفتوحة»

تغريم مدفيديف 76 ألف يورو في «أستراليا المفتوحة»
18 يناير 2025 15:13

 
ملبورن (أ ف ب)

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غُرّم الروسي المصنّف خامساً عالمياً دانييل مدفيديف مبلغ 76 ألف دولار بسبب سلوكه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث حطّم كاميرا التصوير المثبتة على الشبكة، ورمى مضربه وتغيّب عن المؤتمر الصحفي بعد المباراة.
وتعرّض الروسي لغرامة قدرها 10 آلاف دولار بسبب انهياره خلال المباراة التي فاز بها على التايلاندي المغمور كاسيديت سامريج في الدور الأول، عندما حطم مضربه والكاميرا.
وواجه عقوبة أكبر بلغت 66 ألف دولار، بسبب تصرفاته في الدور التالي، عندما خسر أمام الأميركي الشاب ليرنر تيان البالغ 19 عاماً، والمتأهل عبر الأدوار التمهيدية.
وخلال تلك المباراة، ألقى مدفيديف مضربه باتجاه الخط الجانبي للملعب، وصولاً إلى لوحة إعلانية بالقرب من المقعد المخصص له، كما تشاجر مع الحكم الرئيس، بعد استدعائه بسبب أخطاء قدمه المتكررة، قبل أن يتغيّب عن المؤتمر الصحفي الإلزامي عقب المباراة.
وبلغ بطل فلاشينج ميدوز عام 2021 والبالغ من العمر 28 عاماً، نهائي البطولة في ثلاث من آخر أربع نسخ في ملبورن، بما في ذلك العام الماضي، عندما انهار أمام الإيطالي المصنف أول عالمياً يانيك سينر، بعدما كان متقدماً بمجموعتين نظيفتين.

أستراليا
ملبورن
التنس
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
مدفيديف
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