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الرياضة

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تُتوج أبطال «اليوم التاسع»

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تُتوج أبطال «اليوم التاسع»
18 يناير 2025 15:46

مصطفى الديب (أبوظبي)
توج الصقر «ليمتد» لغدير سهيل سالم الكتبي بلقب شوط الرمز للجير شاهين فرخ فئة العامة المفتوح، في افتتاح منافسات اليوم التاسع من النسخة الثانية عشرة لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، واحتل المركز الثاني «277» لعبد الله خلفان بطي القبيسي، فيما حل ثالثاً «هكر» لعبد الله خلفان بطي القبيسي أيضاً.
وفاز الصقر «281» لبطي خلفان بطي القبيسي بلقب شوط التلواح الأول للجير شاهين فرخ فئة العامة المفتوح، فيما حل ثانياً «العلقمي» لراشد سعيد علي سرود، فيما احتل المركز الثالث «جى 216» لبطي خلفان بطي القبيسي.
وفي شوط التلواح الثاني للجير شاهين فرخ فئة العامة المفتوح، كان اللقب من نصيب «أس 80» لفريق الصيرمي، فيما حل ثانياً «تجوري 3» لفريق دبي، وجاء ثالثاً «أس 1» لفريق الصيرمي.
واعتلى «ميراج» لفريق دبي قمة شوط التلواح الأول للجير شاهين جرناس فئة العامة المفتوح، فيما جاء ثانياً «83» لفريق ميدان، وجاء ثالثاً «أس 03» لفريق الهلال.
وذهب لقب شوط التلواح الثاني للجير شاهين جرناس فئة العامة المفتوح إلى «تجوري» لفريق دبي، فيما جاء وصيفاً لهذا الشوط «فالك طيب» لغدير سهيل سالم الكتبي، وحل ثالثاً «34» لفريق ميدان.
وفي فئة المحليين فاز الصقر «أس اتش 15» لهزاع سالم حسن الهاجري بلقب شوط الشاهين فرخ، فيما جاء ثانياً «11» لسلطان علي مصبح النيادي، وجاء ثالثاً «1» لمحمد سعيد عبدالله المنصوري.
وفي شوط الشاهين جرناس فئة المحليين كان اللقب من نصيب «عفريت» لخالد جمعة خادم الهاملي، واحتل الوصافة «الحسم» لعمران فاتح النعيمي، وجاء ثالثاً «أس 27» لفريق «آر بي جى».

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