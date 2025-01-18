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الرياضة

نيمار يكلف الهلال 50 مليون يورو في المباراة!

نيمار يكلف الهلال 50 مليون يورو في المباراة!
18 يناير 2025 17:58

 معتز الشامي (أبوظبي)

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انضم نيمار دا سيلفا مهاجم منتخب البرازيل إلى الهلال السعودي في «صيف 2023» بصفقة بلغت 90 مليون يورو، آملاً في تعزيز الفريق، ومع ذلك لم تسير الأمور كما كان متوقعاً، حيث تعرض نيمار لسلسلة من الإصابات المتكررة، بما في ذلك جراحة في الرباط الصليبي، وإصابة في أوتار الركبة، مما أبعده عن الملاعب لفترات طويلة.
وكلف نيمار خزينة الهلال راتب ضخم قدره 80 مليون يورو سنوياً، رغم محدودية مشاركاته، حيث حصل نيمار على راتب 101 مليون يورو خلال عام 2024، أي 50.5 مليون يورو لكل مباراة، و2.4 مليون يورو لكل دقيقة لعب.
ومنذ انتقاله في «صيف 2023» تعرض للإصابة في 5 مناسبات، وغاب عن الفريق 446 يوماً بالتمام والكمال، وشارك نيمار صاحب الـ 32 عاماً مع الهلال في جميع المسابقات بـ7 مباريات فقط، وسجل هدفاً وصنع 3 أهداف، وبالتالي كان القرار بمنحه الخروج المبكر بهدف الاستفادة من لاعبين آخرين في مركزه، بعدما لم يستفد منه الهلال عملاق الكرة السعودية والآسيوية، طوال فترة عقده.
من جانبه، أكد خورخي خيسوس مدرب الهلال أن نيمار لن يتم قيده في القائمة المحلية، مشيراً إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن مستقبله، ويأتي ذلك وسط التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن الهلال في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، ويضع نيمار على طاولته العديد من العروض، أبرزها من الدوري الأميركي، بعد اهتمام نادي شيكاغو فاير، كما يحلم نجم «السامبا»، باللعب من جديد بجوار ليونيل ميسي ولويس سواريز زملائه السابقين في برشلونة عبر بوابة إنتر ميامي.
وأفادت تقارير صحفية برازيلية، أن العديد من أندية البرازيل تريد ضم اللاعب، وعلى رأسها فريقه السابق سانتو، ومؤخراً فلامنجو الذي يشارك في كأس العالم للأندية 2025.
وفي نوفمبر الماضي، عاد نيمار للمشاركة مع الهلال، بعد غياب أكثر من 12 شهراً بسبب إصابته بالرباط الصليبي، لكنه تعرض لإصابة جديدة، بعد مشاركته في 29 دقيقة فقط.

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