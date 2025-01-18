«جولف ديزرت كلاسيك» موعد مع تتويج البطل

دبي (الاتحاد)



تختتم غداً الأحد «النسخة 36» لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للجولف، مع إقامة الجولة الرابعة والنهائية، على ملعب المجلس بنادي الإمارات للجولف، ليُسدل الستار على المنافسة القوية، التي تجمع 126 من أفضل لاعبي العالم، الذين يتنافسون على جوائز تبلغ 9 ملايين دولار، يحصل الفائز فيها على 1.530 مليون دولار «5.6 مليون درهم»، ونيل شرف رفع «كأس الدلة» التاريخي الشهير.

ويبدو الصراع متكافئاً مع ختام الجولة الثالثة، التي أقيمت اليوم السبت، وتمكّن فيها النيوزيلندي دانيال هيلير، من الوجود في صدارة الترتيب برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ويزاحمه على مقربة منه الإنجليزي تيريل هاتون، الفائز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2021، برصيد 12 ضربة بالمركز الثاني.

ومع ابتعاد اللاعبين الذين سبق لهم الفوز باللقب، يبدو أننا سنكون على الموعد مع تتويج بطل جديد، إذ تبدو المهمة صعبة للغاية مع تواجد روري ماكلروي بالمرتبة الثانية عشرة، بعدما حقق الإيرلندي الشمالي 6 ضربات تحت المعدل في ختام الجولة الثالثة، رغم تحسن أدائه في الجولة، تحديداً التي حقق فيها أفضل أرقامه بثلاث ضربات تحت المعدل.

من جانبه واصل المغربي آدم بريسنو، مغامرته الشجاعة، وسط نخبة اللاعبين المحترفين العالميين، بعدما أنهى الجولة الثالثة برصيد مساوٍ للمعدل بإجمالي 72 ضربة، ليتواجد حالياً في المرتبة 39 برصيد ضربتين تحت المعدل.

ويحقق المغربي ذو الـ20 عاماً، مستويات محفّزة للاعب لا يزال في فئة الهواة، وهو الذي يتطلع إلى أفضل نتيجة عربية في واحدة من بطولات سلسلة النخبة رولكس.

وتقام مراسم التتويج عقب نهاية الجولة الرابعة والأخيرة، لتسليم الفائز بكأس الدلة، الذي يعتبر من الأشهر في الجولف، وعالم الرياضة إجمالاً، وواحداً من أكبر عشرة كؤوس رياضية في العالم، بحجمه حيث يصل ارتفاعه إلى 108 سم، ووزنه 15 كلجم، وهو مصنوع من الفضة.

وتشهد البطولة إقامة العديد من الفعاليات المرافقة في قرية البطولة، علماً بأن جميع تذاكر اليوم الختامي تم حجزها بالكامل من الجماهير المتعطشة لمتابعة أقوى نجوم الجولف في العالم على ملعب المجلس، ومعايشة الأجواء الترفيهية، التي تناسب جميع أفراد العائلة، في نجاح جديد يضاف للبطولات والأحداث الرياضية التي تقام في دبي.