«ساداتي» يحصد تحضيري «جبل علي للميل»



عصام السيد (دبي)



برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، شهد مضمار جبل علي السباق السابع للخيول، الذي يتضمن تحضيري جبل علي سبرينت للسرعة، وتحضيري جبل علي مايل، واجتذب الحفل نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في 7 أشواط، وبلغت قيمة الجوائز 554 ألف درهم.

وتُوجت الفرس «كايلا دي كارير» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جول موبيان بجائزة الشوط الأول لمسافة 1600 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، وسجلت البطلة 1:50:87 دقيقة.

وأكد «ساداتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، نجوميته في خامس أشواط الحفل على لقب سباق تحضيري «بطولة جبل علي ميل» لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 100 ألف درهم، برعاية شادويل، وسجل البطل 1:38:70 دقيقة.

وتفوق «مابوتو» لرايجاك ريسنج بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي على 16 خيلاً من خيول التكافؤ، في سن ثلاث سنوات فما فوق، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، البالغة جائزته 68 ألف درهم، برعاية مفروشات الحذيفة، وسجل البطل 1:26:82 دقيقة.

ومنح «جلايتك ستار» لبلو بلاد ريسنج سيندكيت، الثنائية للمدرب بوبات سيمار، والفارس تاج أوشي، حين تفوق في ثالث الأشواط لمسافة 1200 متر، على لقب كأس بنك الإمارات دبي الوطني، البالغ إجمالي جوائزه 72 ألف درهم، وسجل البطل 1:14:59 دقيقة.

وخطف «الشبلي» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر ديسوزا، جائزة الشوط الرابع «تحضيري جبل علي للسرعة»، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، في الشوط الذي تبلغ مسافته 1000 متر، ومجموع جوائزه 100 ألف درهم، وسجل البطل 1:00:32 دقيقة.

وسجل «سيكرت مانر» لنيجار بيرك، ونقابة إيري ريسنج وجوي فيني، الثلاثية للمدرب بوبات سيمار، والفارس تاج أوشي، حين تُوج بجائزة الشوط السادس لمسافة 1800 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في سن ثلاث سنوات، وفي سن أربع سنوات فما فوق، على لقب بنك دبي التجاري البالغة جائزته 60 ألف درهم، وسجل البطل 1:52:95 دقيقة.

وكان «أرابيان تيل» لعائلة شبرا، مسك الختام حين منح الرباعية للمدرب بوبات سيمار، والفارس تاج أوشي، بفوز في الشوط السابع لمسافة 1800 متر، للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، ليحصد لقب كأس فيرتكس للتكافؤ البالغة جائزته 84 ألف درهم، وسجل البطل 1:52:99 دقيقة.

وتقدم الحضور المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير سباقات سموه، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، إلى جانب جمهور غفير من محبي سباقات الخيول.

وجه محمد الأحمد الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه اللامحدود، وأكد أن السباقات في المضمار العائلي وصلت إلى منتصف الموسم، وحققت نجاحاً بحكم أهل الخيل، والحضور الجماهيري الغفير، ونعدهم بمفاجآت ضخمة يوم 15 فبراير، في أمسية الأزياء في يوم السباقات الكبرى، حيث نتوقع مشاركة خيول كرنفالية.

وقال إن سباق اليوم أطلقنا عليه يوم الطلاب والجامعات، حيث تمت دعوة 110 من الطلاب من 3 جامعات، لتعريفهم برياضة سباقات الخيل، من خلال عمل فعاليات خارج الإطار الدراسي كجزء من ارتباط مضمار جبل علي بالمجتمع بمختلف فئاته.