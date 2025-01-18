نورا القبيسي تتوَّج بكأس فاطمة بنت منصور للسيدات



عصام السيد، محمد حسن (أبوظبي)



تُوجت الفارسة نورا حمد القبيسي، على صهوة «ايزي بلاي» لـ«إسطبلات البوادي»، بكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة، لمسافة 100 كلم، والذي أقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة.

وشهد السباق مشاركة 125 فارسة، وتوجت الفائزات الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، والشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان.

وأُقيم السباق بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات الفروسية والسباق.

وشارك في التتويج مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ولارا صوايا.

وشهد السباق تنافساً مثيراً بين نخبة الفارسات وسرعات كبيرة، ونجحت البطلة في حصد اللقب، بعد أداء استثنائي، وقطعت المسافة الكلية للسباق على صهوة «ايزي بلاي»، خلال 3:18:03 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 30.30 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة فاطمة محمد إبراهيم على صهوة «الكونيتا» لإسطبلات «أم 7»، مسجلة 3:18:07 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث زمزم حماد الحساني على صهوة «بوليا كونديسا» لإسطبلات البطين بزمن 3:18:50 ساعة.

وأعرب مدرب إسطبلات البوادي، سلمان الصابري، عن سعادته بتحقيق هذا اللقب الذي يحمل اسم الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، وقال إن السباق يعتبر من أقوى سباقات السيدات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، وشهد تنافساً مثيراً بين الفارسات.

وأشاد بالجواد «ايزي بلاي» وقال: «هذا الفوز الأول للجواد، لكنه حقق نتائج جيدة في عدد من المناسبات، حيث كان خامساً في النسخة الماضية من السباق، وهو الجواد الوحيد الذي شاركنا به ولم يخذلنا».

وقال الصابري إن النتائج المتميزة لإسطبل البوادي تأتي بفضل الدعم الكبير والتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

من جانبه، أشاد مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، بسباق الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات، وقال: «السباق جاء ناجحاً من جميع النواحي، خلال المشاركة المتميزة لنخبة الفارسات من أبرز الإسطبلات بالدولة، والتنافس القوي الذي منح السباق المزيد من الإثارة».

وأكد العامري أن تنظيم سباق للسيدات، يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرياضة الفروسية عامة، ودعم سباقات القدرة للسيدات خاصة، لتشجيع الفارسات على ممارسة هذه الرياضة التراثية العريقة.

وتوجه العامري بالتهنئة إلى إسطبلات البوادي، بمناسبة فوزها باللقب، متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفهن التوفيق، كما توجه بالشكر إلى أعضاء اللجان التنظيمية بالقرية، على إخراج السباق بصورة رائعة وجميلة.



كأس محمد بن منصور غداً

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، في الساعة السادسة والنصف صباح غداً «الأحد»، سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لملاك الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي «تسعيرة»، لمسافة 100 كلم.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، مسافة المرحلة الأولى، التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء، 35 كلم، والثانية مسافتها 25 كلم، وتم ترسيمها بالألوان الصفراء، وتبلغ مسافة الثالثة 20 كلم، وتم ترسيمها بالألوان الحمراء، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فمسافتها أيضاً 20 كلم، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.

ومن أبرز شروط السباق، أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد المشارك 6 سنوات وما فوق، وألا يقل وزن الفارس عن 60 كجم مع السرج، وألا يزيد نبض الجواد عن 64 نبضة في الدقيقة الواحدة.

ويحمل الفارس إبراهيم علي سبيل، لقب النسخة الماضية، حيث حقق الصدارة على صهوة «أورليو» لإسطبلات إنجاز، قاطعاً المسافة الكلية للسباق خلال 3:22:49 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.58 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني، الفارسة فاطمة جاسم المري، على صهوة «ماليبو باجادي» لإسطبلات ماب بزمن 3:23:34 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة زبيدة علي باشا على صهوة «هاري كويل» لإسطبلات الرمك الخاصة بزمن 3:24:08 ساعة.

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