السبت 18 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روسيا وفرنسا والصين أبطال «دولية» تنس دبي للشباب

روسيا وفرنسا والصين أبطال «دولية» تنس دبي للشباب
18 يناير 2025 19:22

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نجاح كبير لسباق زايد الخيري في ميامي
نورا القبيسي تتوَّج بكأس فاطمة بنت منصور للسيدات


اختتمت «النسخة 22» من بطولة دبي الدولية للشباب للتنس، والتي أقيمت على ملاعب «توب سبن» في دبي، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات.
وقام ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، حيث فاز الصيني مينج فان مينج بلقب فردي الشباب، بعد تفوقه على الفرنسي كليرك داميان بمجموعتين مقابل مجموعة، والروسية إيفريموفا أنستاسيا في فردي الشابات، بعد الفوز على الصينية جينج هيلين بمجموعتين، وفي زوجي الشباب، فاز الثنائي الفرنسي داميان وتيميو بالمركز الأول، بعد تفوقهما على مواطنيهما فيكتور وليني بمجموعتين، وفي زوجي الشابات، فازت الروسيتان تيرينتيفا وكارجينكو بالمركز الأول، بعد فوزهما على البولندية أوليفيا والهندية راميش بمجموعتين.
وتنطلق يوم الاثنين الأدوار النهائية لمنافسات بطولة الإمارات للتنس الدولية للشباب، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 42 دولة، وينظمها ويشرف عليها الاتحادان الإماراتي والدولي للتنس، بملاعب «توب سبن» في دبي أيضاً.
ووصف المرزوقي تنظيم هذا العدد من نسخ البطولة منذ إقامتها في دبي والفجيرة، بأنه أسهم في نقلة نوعية في ممارسة التنس على مستوى أعمار الناشئين والشباب، واستثمر اتحاد التنس ذلك باستكشاف مواطنين موهوبين لتمثيل المنتخب، مؤكداً أن ثقة الاتحاد الدولي والتعاون المشترك مع اتحاد التنس، قاد إلى استدامة تنظيم البطولات الدولية للشباب.
ووصف المرزوقي مشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين الشباب المتميزة تصنيفاتهم الدولية، بأنه ترجم قيمة البطولات الدولية التي تقام في الإمارات، مما انعكس بشكل فني جيد على أغلب ممارسي اللعبة من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يعزّز دور أكاديميات التنس في الدولة.

الإمارات
دبي
التنس
روسيا
فرنسا
الصين
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي وخدمات قطاعها الحكومي مسيرة تطور لا تتوقف
علوم الدار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي وخدمات قطاعها الحكومي مسيرة تطور لا تتوقف
اليوم 20:13
بورنموث يوقف سلسلة نيوكاسل
الرياضة
بورنموث يوقف سلسلة نيوكاسل
اليوم 20:10
مولودية الجزائر إلى ربع نهائي «أبطال أفريقيا»
الرياضة
مولودية الجزائر إلى ربع نهائي «أبطال أفريقيا»
اليوم 20:02
مايكل بوبليه أمام جمهور «ليالي السعديات»
الترفيه
مايكل بوبليه يُطرب جمهور «ليالي السعديات» بأجمل أغانيه
اليوم 19:51
كفاراتسخيليا «الأغلى الرابع» في تاريخ سان جيرمان
الرياضة
كفاراتسخيليا «الأغلى الرابع» في تاريخ سان جيرمان
اليوم 19:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©