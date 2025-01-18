روسيا وفرنسا والصين أبطال «دولية» تنس دبي للشباب



دبي (الاتحاد)



اختتمت «النسخة 22» من بطولة دبي الدولية للشباب للتنس، والتي أقيمت على ملاعب «توب سبن» في دبي، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات.

وقام ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، حيث فاز الصيني مينج فان مينج بلقب فردي الشباب، بعد تفوقه على الفرنسي كليرك داميان بمجموعتين مقابل مجموعة، والروسية إيفريموفا أنستاسيا في فردي الشابات، بعد الفوز على الصينية جينج هيلين بمجموعتين، وفي زوجي الشباب، فاز الثنائي الفرنسي داميان وتيميو بالمركز الأول، بعد تفوقهما على مواطنيهما فيكتور وليني بمجموعتين، وفي زوجي الشابات، فازت الروسيتان تيرينتيفا وكارجينكو بالمركز الأول، بعد فوزهما على البولندية أوليفيا والهندية راميش بمجموعتين.

وتنطلق يوم الاثنين الأدوار النهائية لمنافسات بطولة الإمارات للتنس الدولية للشباب، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 42 دولة، وينظمها ويشرف عليها الاتحادان الإماراتي والدولي للتنس، بملاعب «توب سبن» في دبي أيضاً.

ووصف المرزوقي تنظيم هذا العدد من نسخ البطولة منذ إقامتها في دبي والفجيرة، بأنه أسهم في نقلة نوعية في ممارسة التنس على مستوى أعمار الناشئين والشباب، واستثمر اتحاد التنس ذلك باستكشاف مواطنين موهوبين لتمثيل المنتخب، مؤكداً أن ثقة الاتحاد الدولي والتعاون المشترك مع اتحاد التنس، قاد إلى استدامة تنظيم البطولات الدولية للشباب.

ووصف المرزوقي مشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين الشباب المتميزة تصنيفاتهم الدولية، بأنه ترجم قيمة البطولات الدولية التي تقام في الإمارات، مما انعكس بشكل فني جيد على أغلب ممارسي اللعبة من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يعزّز دور أكاديميات التنس في الدولة.