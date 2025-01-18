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الرياضة

كفاراتسخيليا «الأغلى الرابع» في تاريخ سان جيرمان

كفاراتسخيليا «الأغلى الرابع» في تاريخ سان جيرمان
18 يناير 2025 19:25

 
أنور إبراهيم (القاهرة )

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يواصل باريس سان جيرمان استثمار مبالغ كبيرة في صفقاته كل موسم، وآخرها ما دفعه مقابل انتقال الجناح الجورجي كفاراتسخيليا لاعب نابولي إلى «حديقة الأمراء»، حيث دفع 70 مليون يورو، بخلاف 10ملايين أخرى متغيرات أضافية.
ومنذ بداية «الحقبة القطرية» فرض سان جيرمان نفسه ممثلاً رئيسياً في سوق الانتقالات العالمية، حيث يجذب كل صيف نجماً أو أكثر من «السوبر» ويدفع مقابل ضمها الملايين، رغبة منه في المنافسة على جميع البطولات الممكنة، وليكون «مرجعاً» للكرة الأوروبية على حد قول صحيفة «ليكيب» الفرنسية.
ومن البرازيلي نيمار داسيلفا إلى الفرنسي كيليان مبابي، ومروراً بشباب واعد مثل البرتغاليين جونسالو راموس وجواو نيفيز، والجورجي كفاراتسخيليا، أنفق سان جيرمان أموالاً طائلة، ورصدت الصحيفة أبرز هذه الصفقات وأغلاها على امتداد تاريخ النادي خلال «الحقبة القطرية».
وجاء نيمار داسيلفا في أول القائمة، حيث انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وهو رقم لم يسبقه إليه أحد على المستوى الأوروبي، وحدث ذلك في 2017، عندما تحمل سان جيرمان الشرط الجزائي في عقد اللاعب.
وجاء ثانياً كيليان مبابي، بينما كان في سن 18، وأصبح ثاني أغلى لاعب يضمه سان جيرمان في 2017 أيضاً، مقابل 180مليون يورو، بعد أن تألق بصورة لافتة مع ناديه السابق موناكو موسم 2016 - 2017.
أما ثالث الترتيب، فهو الفرنسي راندال كولومواني القادم من إنتراخت فرانكفورت الألماني في «صيف 2023»، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو متغيرات أخرى. ورغم أنه سجل مع ناديه السابق 15 هدفاً في «البوندسليجا»، إلا إنه لم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده في باريس، ولم يكن على مستوى الطموحات التي انعقدت عليه، ومن المرجح إعارته حتى نهاية الموسم إلى يوفنتوس الإيطالي.
وجاء كفاراتسخيليا المنتقل من نابولي الإيطالي، في المركز الرابع، إذ دفع فيه سان جيرمان 70 مليوناً، وأرقامه تؤكد موهبته وإمكانية أفادته للفريق، حيث سجل مع نابولي 30 هدفاً، وصنع 29 هدفاً في 107مباريات، ويتطلع إلى أن يكون عنصراً مهماً وفاعلاً في انتصارات «الباريسي».
أما المراكز من الخامس إلى العاشر، يشغلها على الترتيب البرتغالي جونسالو راموس «65 مليون يورو»، والأوروجوياني أدينسون كافاني «5. 64 مليون»، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا «5. 63 مليون»، والبرتغالي جواو نيفيز«60 مليوناً»، والمغربي أشرف حكيمي الذي أصبح أحد أهم كوادر الفريق، والأوروجوياني مانويل أوجارتي وكل منهما 60 مليون يورو.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
نابولي
كفاراتسخيليا
كيليان مبابي
نيمار
أشرف حكيمي
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