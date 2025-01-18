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الرياضة

مولودية الجزائر إلى ربع نهائي «أبطال أفريقيا»

مولودية الجزائر إلى ربع نهائي «أبطال أفريقيا»
18 يناير 2025 20:02

 
القاهرة (أ ف ب)

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انتزع مولودية الجزائر نقطة التعادل السلبي الصعبة من أرض مضيفه يونج أفريكانز التنزاني، ليعود من دار السلام ببطاقة بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ليرافق الهلال السوداني عن المجموعة الأولى.
وصمد الفريق الجزائري، برغم كل الظروف الصعبة، من الناحية المناخية الحارة، إلى ضغط الجماهير التنزانية في ملعب «بنجامين مكابا»، حيث احتشد زهاء ستين ألف متفرج.
ولعب «العميد» بإشراف مدربه التونسي خالد بن يحيى بتشكيلة متحفظة، حيث غلب طابع الحذر على أداء الفريق، الذي دخل اللقاء بأفضلية نقطة في الترتيب العام، وبالتالي كان مدركاً تماماً أنه يحتاج إلى نقطة التعادل على الأقل.
وضغط الفريق التنزاني بشكل قوي طوال شوطي المباراة، حيث تحمّل الدفاع الجزائري العبء الكبير، وتألق على نحو خاص الحارس عبداللطيف رمضان، الذي تصدى للعديد من المحاولات التنزانية كما ناب عنه القائم أمام تسديدة الزامبي كينيدي موسوندا (11).
واشتد ضغط لاعبي يونج أفريكانز في الشوط الثاني، مع إحكامهم الطوق حول منطقة جزاء المولودية، الذي تراجع لاعبوه إلى الخلف على نحو كامل، على الرغم من دخول المخضرم أندي ديلور لزيادة القوة الهجومية.
وفي المجموعة ذاتها، تعرّض الهلال الذي كان أول فريق يضمن بلوغه ربع النهائي لهزيمة ثانية توالياً، وجاءت على يد مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 0-4 في لوبومباشي، تعاقب على تسجيلها السنغالي جان ديوف (21) والموريتاني إبراهيما كيتا (29) وميرسيل نجيمبا (58) والنيجيري سليمان شايبو (89 من ركلة جزاء)، علماً بأن الفريق السوداني غاب عنه بعض الأساسيين.
وتصدر الهلال الترتيب النهائي للمجموعة برصيد 10 نقاط أمام مولودية الجزائر بتسع نقاط، ويأتي يونج أفريكانز ثالثاً بثماني نقاط، بينما رفع مازيمبي رصيده إلى خمس نقاط.

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر
الهلال السوداني
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