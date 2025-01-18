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الرياضة

بورنموث يوقف سلسلة نيوكاسل

بورنموث يوقف سلسلة نيوكاسل
18 يناير 2025 20:10

 
لندن (أ ف ب)

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حرم بورنموث مضيفه نيوكاسل من فوزه السابع توالياً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بإسقاطه 4-1 في افتتاح مباريات المرحلة الثانية والعشرين.
ويدين بورنموث بانتصاره الكبير للهولندي جاستن كلويفرت، نجل مهاجم نيوكاسل السابق باتريك كلويفرت، الذي سجل ثلاثية قاد بها فريق المدرب أندوني إيراولا إلى تحسين سلسلته الإيجابية التاريخية القياسية التي توسعت إلى 10 مباريات، من دون خسارة في الدوري، تخللها ستة انتصارات وأربعة تعادلات.
وقال كلويفرت «لماذا لا يكون حلمنا كبيراً، ونرى أين يمكن أن ننهي الموسم؟».
وأضاف «نعيش سلسلة رائعة، وهذا ما أظهرناه في مباراة اليوم، أردنا أن نترك أثراً وهذا ما حصل».
كما ألحق إيراولا بمدرب نيوكاسل الحالي وبورنموث السابق إيدي هاو الخسارة الأولى بعد تسعة انتصارات تواليا في جميع المسابقات منها ستة في الدوري، علماً أن هاو لم يسبق له أن قاد نيوكاسل إلى الانتصار على بورنموث في الدوري، مكتفياً بأربعة تعادلات وخسارتين.
ورفع بورنموث رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 38 نقطة في المركز الرابع.
سجّل البرازيلي برونو جيماريش (25) لنيوكاسل، فيما أحرز كلويفرت (6 و44 و90+2) والمجري ميلوش كيركيز (96) أهداف بورنموث.
دانت الأفضلية بشكل واضح في بداية المباراة للضيوف، سنحت لهم فرصة افتتاح التسجيل بتسديدة البوركينابي دانجو واتارا من مسافة قريبة، بعد عرضية الويلزي ديفيد بروكس، لكن الحارس الدولي السلوفاكي مارتن دوبرافكا أنقذها ببراعة، قبل أن يتابعها الغاني أنتوني سيمينيو فوق المرمى (4).
واخترق سيمينيو من الجهة اليسرى، وهيّأ كرة على طبق من ذهب لكلويفرت الذي لم يتوان عن تحويلها بيسراه من داخل منطقة الجزاء إلى يسار دوبرافكا مفتتحاً التسجيل (6).
وأعاد جيماريش اللقاء إلى نقطة البداية بضربة رأسية عجز عنها الإسباني كيبا أريسابالاجا بعد ركلة ركنية نفّذها لويس هال من الجهة اليمنى (25).
ومنح كلويفرت بورنموث التقدّم مجدداً بتسديدة أرضية زاحفة من مسافة قريبة إلى يمين دوبرافكا، مستفيداً من تمريرة واتارا الحاسمة (44)، تاركاً بصمته للمباراة الثانية توالياً، بعد هدفه في مرمى تشيلسي في المرحلة الماضية.
وتصدّى أريسابالاجا لتسديدة قوية للإيطالي ساندرو تونالي من داخل منطقة الجزاء (45+7).
وألغى الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (الفار)، هدفاً ثالثاً للضيوف حمل توقيع واتارا الذي تابع عرضية متقنة من بروكس، على اعتبار أن الكرة تجاوزت خط المرمى قبل ذلك خلال الهجمة (61).
وأبقى دوبرافكا على آمال فريقه بتصديه ببراعة لكرة تابعها بروكس من مسافة قريبة، إثر عرضية من سيمينيو (70)، لكن كلويفرت أنهى الأمور بتسديدة قوية رائعة من على مشارف منطقة الجزاء استقرت إلى يمين الحارس السلوفاكي (92) رافعاً غلته التهديفية إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم، قبل إضافة كيركيز الهدف الرابع بتسديدة قوية من مسافة قريبة (96).

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