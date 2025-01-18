الفجيرة ينجح في اختبار العربي ويصعد إلى «وصافة الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



نجح الفجيرة في اختبار ضيفه العربي، بالفوز 1-0 في «الجولة 13» لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت استعادة الظفرة ذاكرة الانتصارات، بالفوز على ضيفه الإمارات 2-1، فيما وصل حتا سلسلة انتصاراته المتتالية، وتغلب على مضيفه الجزيرة الحمراء 3- صفر.

وقاد هدف لاعب الوسط الفرنسي سيدي حامد، «الذئاب» إلى إلحاق الخسارة الثانية في الموسم بالعربي المتصدر، وسجل دحماني الهدف الوحيد في الدقيقة 42، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 23 نقطة، ويرتقي إلى وصافة الترتيب «مؤقتاً»، فيما بقى العربي في الصدارة وله 26 نقطة.

وعلى استاد حمدان بن زايد آل نهيان، استعاد الظفرة ذاكرة الفوز الغائبة في آخر ثلاث جولات، بالفوز على ضيفه الإمارات 2-1، وسجل ثنائية «الفارس» محمد لامين ياتارا من كرة رأسية في الدقيقة التاسعة، وليوناردو أوفور في الدقيقة 70، فيما أحرز لـ «الصقور» بيرنارد دومبيا في الدقيقة 93، ورفع الظفرة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، مقابل 14 نقطة للإمارات الثامن.

من جهته، واصل حتا نتائجه الإيجابية، بالفوز الرابع على التوالي والسادس للفريق، على حساب مضيفه الجزيرة الحمراء 3-0، وسجل أهداف «الإعصار» أنس الطويل في الدقيقة 69، باتريك روبسون في الدقيقة 71، وويليان ليرا في الدقيقة 81، ليرفع حتا رصيده إلى 21 نقطة في «المركز الخامس»، مقابل 11 نقطة للجزيرة الحمراء «الحادي عشر».

وتختتم الجولة غداً الأحد بمباريات دبا والذيد، جلف يونايتد وجلف أف سي، والحمرية ومجد.