ليفربول.. «الفوز الثمين» بـ «البديل القاتل»!



لندن (أ ف ب)



سجل المهاجم الاحتياطي الأوروجوياني داروين نونييز هدفين في الوقت بدل الضائع، ليمنح ليفربول فوزاً ثميناً على مضيفه برنتفورد 2-0، وذلك في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل نونييز الذي شارك منتصف الشوط الثاني هدفيه في الدقيقتين 91 و93، ليسهم في ابتعاد فريقه الذي رفع رصيده إلى 50 نقطة.

وكان ليفربول في طريقه لإهدار النقاط للمباراة الثالثة توالياً، بعد تعادله مع مانشستر يونايتد 2-2 على أرضه، ثم مع نوتنجهام فوريست خارج قواعده 1-1 في الجولتين الأخيرتين، لكن نونييز أخرجه من عنق الزجاجة.

كان ليفربول الطرف الأفضل معظم فترات المباراة، في حين اعتمد برنتفورد على الهجمات المرتدة السريعة بوساطة مهاجميه الكاميروني براين مبويمو والكونغولي يوان ويسا.

وبعدما أهدر لاعب وسط برنتفورد الدنماركي ميكل دامسجارد فرصة سهلة، عندما فقد توازنه والمرمى مشرّع أمامه (5)، ردّ عليه الجناح الكولومبي لويس دياز بكرة رأسية خلفية ضعيفة (11).

وأطلق الهولندي راين خرافنبرخ تسديدة قوية خارج الخشبات الثلاث (18)، وأخرى لزميله المجري دومينيك سوبوسلاي قوية لمست العارضة (25).

وانفرد الهولندي كودي خاكبو بحارس برنتفورد، لكنه سدد إلى جانب القائم (39).

وتابع ليفربول أفضليته في الشوط الثاني، واطلق الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر كرة من مسافة قريبة في الشباك الخارجية (70)، وتصدى أليسون لكرة مبويمو على دفعتين (73).

وسدد صلاح بيسراه كرة زاحفة من مشارف المنطقة مرت إلى جانب القائم (89).

ثم جاء الفرج بالنسبة إلى ليفربول، عندما فشل برنتفورد في تشتيت إحدى الكرات داخل المنطقة، مررها ترنت ألكسندر-أرنولد باتجاه نونييز المتربص أمام المرمى، تابعها داخل الشباك (91)، وسرعان ما أسقط نونييز أصحاب الأرض بالضربة القاضية، بعدها بدقيقتين بمجهود فردي حاسماً النتيجة نهائيا في مصلحة فريقه.

ومُني ليستر سيتي بخسارته السابعة توالياً بسقوطه على أرضه أمام فولهام بهدفي إميل سميث رو (48) والإسباني أداما تراوري (68).

وسقط وستهام بالنتيجة ذاتها أمام جاره وضيفه كريستال بالاس سجلهما الفرنسي جان فيليب ماتيتا (48 و89 من ركلة جزاء).