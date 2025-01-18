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الرياضة

الجزيرة وبني ياس يُحلّقان بالفوز في «عربية الطائرة»

الجزيرة وبني ياس يُحلّقان بالفوز في «عربية الطائرة»
18 يناير 2025 21:37

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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حلَّق الجزيرة بفوزه الثاني أمام غزة الفلسطيني 3-صفر، في الجولة الثانية، ضمن المجموعة الرابعة لمنافسات «النسخة 43»، من بطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.
وكسب «فخر أبوظبي» المواجهة أمام غزة بنتائج الأشواط «25-11 و25-21 و25- 16»، وهو الفوز الثاني على التوالي للفريق في المجموعة، بعد الأول على برقان الكويتي 3-2، بنتائج الأشواط «27-29 و25-16 و25-22 و17-25 و15-9»، فيما تكون مباراة الجزيرة الثالثة ضمن مباريات الدور الأول، أمام قطر القطري «المستضيف» مساء الاثنين.
من جهته، عوَّض بني ياس خسارته في «الجولة الأولى» أمام السلام العُماني 0-3، بفوز مثير على السويحلي الليبي «حامل اللقب» 3-2 في المجموعة الأولى، بنتائج الأشواط «29-27 و18-25 و20-25 و30-28 و17-15».

الكرة الطائرة
الإمارات
الجزيرة
بني ياس
قطر
الدوحة
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