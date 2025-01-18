بايرن ميونيخ يعزّز قمة «البوندسليجا»



ميونيخ (أ ف ب)



عزّز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم، وابتعد بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر باير ليفركوزن حامل اللقب، بفوز صعب على ضيفه فولفسبورج 3-2، في المرحلة الثامنة عشرة.

سجل ليون جوريتسكا (20 و62)، والفرنسي ميكايل أوليسه (39) أهداف البايرن، والدولي الجزائري محمد عمورة (24 و88) هدفي فولفسبورج.

وتحضّر البايرن بأفضل طريقة لاستحقاقه الأوروبي في دوري الأبطال، أمام فينورد روتردام الهولندي في الجولة السابعة الأربعاء، بفوزه الرابع توالياً في الدوري بعد لايبزج (5-1) وبوروسيا مونشنجلادباخ 1-0 وهوفنهايم 5-0، ورفع رصيده إلى 45 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن، الذي بإمكانه أن يعيد فارق الأربع نقاط، في حال فوزه على ضيفه مونشنجلادباخ في ختام هذه الأمسية.

وأجرى البلجيكي فنسان كومباني مدرب البايرن 4 تغييرات، مقارنة مع مباراته الأخيرة أمام هوفنهايم، فزجّ بكل من النمساوي كونراد لايمر، الكوري الجنوبي كيم مين-جاي، جوريتسكا وأوليسه أساسياً بدلاً من البرتغالي رافايل جيريرو والإنجليزي إريك داير وتوماس مولر وألكسندر بافلوفيتش.