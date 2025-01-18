السبت 18 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يعزّز قمة «البوندسليجا»

بايرن ميونيخ يعزّز قمة «البوندسليجا»
18 يناير 2025 21:51

 
ميونيخ (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
فرانكفورت «موسم مذهل».. ودورتموند «جراح عميقة»!
بايرن ميونيخ.. «نفاد الصبر» مع الثلاثي»!


عزّز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم، وابتعد بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر باير ليفركوزن حامل اللقب، بفوز صعب على ضيفه فولفسبورج 3-2، في المرحلة الثامنة عشرة.
سجل ليون جوريتسكا (20 و62)، والفرنسي ميكايل أوليسه (39) أهداف البايرن، والدولي الجزائري محمد عمورة (24 و88) هدفي فولفسبورج.
وتحضّر البايرن بأفضل طريقة لاستحقاقه الأوروبي في دوري الأبطال، أمام فينورد روتردام الهولندي في الجولة السابعة الأربعاء، بفوزه الرابع توالياً في الدوري بعد لايبزج (5-1) وبوروسيا مونشنجلادباخ 1-0 وهوفنهايم 5-0، ورفع رصيده إلى 45 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن، الذي بإمكانه أن يعيد فارق الأربع نقاط، في حال فوزه على ضيفه مونشنجلادباخ في ختام هذه الأمسية.
وأجرى البلجيكي فنسان كومباني مدرب البايرن 4 تغييرات، مقارنة مع مباراته الأخيرة أمام هوفنهايم، فزجّ بكل من النمساوي كونراد لايمر، الكوري الجنوبي كيم مين-جاي، جوريتسكا وأوليسه أساسياً بدلاً من البرتغالي رافايل جيريرو والإنجليزي إريك داير وتوماس مولر وألكسندر بافلوفيتش.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
فولفسبورج
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
تنويه إلى مواطني الإمارات الموجودين في الولايات المتحدة
اليوم 21:51
بايرن ميونيخ يعزّز قمة «البوندسليجا»
الرياضة
بايرن ميونيخ يعزّز قمة «البوندسليجا»
اليوم 21:51
الجزيرة وبني ياس يُحلّقان بالفوز في «عربية الطائرة»
الرياضة
الجزيرة وبني ياس يُحلّقان بالفوز في «عربية الطائرة»
اليوم 21:37
ليفربول.. «الفوز الثمين» بـ «البديل القاتل»!
الرياضة
ليفربول.. «الفوز الثمين» بـ «البديل القاتل»!
اليوم 21:32
طالب بن صقر القاسمي يحضر أفراح آل علي والمهيري
علوم الدار
طالب بن صقر القاسمي يحضر أفراح آل علي والمهيري
اليوم 21:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©