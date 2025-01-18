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الرياضة

الوصل بطل درع «السوبر الإماراتي القطري»

الوصل بطل درع «السوبر الإماراتي القطري»
18 يناير 2025 22:11

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تُوج الوصل بلقب «درع السوبر»، ضمن مواجهات «السوبر الإماراتي القطري» لكرة القدم، بعد الفوز على مضيفه السد بهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد بالدوحة.
وسجل هدف الوحيد نيكولاس خيمينيز بتسديدة صاروخية، أطلقها من على حدود المنطقة في الدقيقة 54.
وجاءت أفضلية المباراة، خصوصاً في الشوط الأول لمصلحة الوصل الذي سيطر على مجريات اللعب في أغلب فترات الشوط من النواحي الهجومية والدفاعية، وكان الأكثر خطورة في أغلب فترات اللقاء.
وأظهر عبد الرحمن صالح مستوى متميزاً، بالإضافة إلى باقي اللاعبين في تشكيلة «الإمبراطور»، وأضاع الفريق أكثر من فرصة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، واصل «الأصفر» الأفضلية الهجومية، واستمر في محاولاته على مرمى السد، وحاول أصحاب الأرض تدارك الأمور سريعاً، ولكن من دون فاعلية على مرمى خالد السناني.
وفي الدقيقة 54، أطلق نيكولاس خيمينيز صاروخية قوية، في الزاوية الصعبة لشباك السد، وتشهد الدقائق الأخيرة محاولات هجومية متبادلة، لاسيما بعدما ضغط السد بحثاً عن تعديل النتيجة، وقابله فدائية من دفاع وحارس الوصل، لتنتهي المباراة بتتويج «الإمبراطور» بلقب «درع السوبر».
وعلى الجانب الآخر، تختتم مواجهات «السوبر الإماراتي القطري» بمباراة مثيرة تجمع بين الوحدة وضيفه الوكرة، على استاد آل نهيان في الساعة الثامنة مساء غد الأحد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الوصل
السد
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الوكرة
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