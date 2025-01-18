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منتخب الجودو يخوض 3 مباريات في بطولة الدار البيضاء

بعثة منتخب الجودو انتظمت في معسكر جورجيا (الاتحاد)
19 يناير 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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يخوض منتخب الجودو 3 مباريات، في بطولة الدار البيضاء الدولية التي تنطلق اليوم بمشاركة 25 دولة، وتخوض المنافسات 5 منتخبات عربية هي الإمارات والكويت وتونس وجيبوتي والمغرب.
وتبدأ البطولة بالوزن الخفيف على ضوء القرعة، والتي وضعت اللاعب الشاب ناجي كازيبك الذي يشارك للمرة الأولى في المنافسات الخارجية أمام بطل تونس المخضرم دويني فرج «33 عاماً»، ضمن وزن تحت 66 كجم لفئة الخفيف، ويلعب كريم عبد اللطيف المصنف الأول لوزن تحت 73 كجم في البطولة مع لاعب هونج كونج وتشون يو «28 عاماً»، ويختتم  سليمان إبراهيم مشاركة منتخبنا في وزن تحت 90 كجم بلقاء المغربي إسماعيل بالقايد المصنف السادس في الوزن.

منتخب الجودو
الجودو
الدار البيضاء
الإمارات
الكويت
تونس
جيبوتي
المغرب
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