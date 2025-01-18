«السلم للدراجات» يصل إلى محطة «النخبة» اليوم

دبي (الاتحاد)

برعاية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يُنظم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، اليوم، سباق ديوان سمو حاكم دبي لفئة النخبة الرجال، الذي يُقام ضمن فعاليات الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وينطلق السباق من أمام مبنى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، في حي الفهيدي التاريخي، ولمسافة 193 كيلومتراً، مروراً بمجموعة من أبرز معالم دبي، ومنها المبنى القديم لجمارك دبي، ووزارة الدفاع، ومنطقة خور دبي وشارع السيف، وحديقة الخور، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبرواز دبي، وحديقة زعبيل، وشارع المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، وأبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، وبرج راشد، وقصر زعبيل، على أن يكون الختام في منطقة محمية المرموم الطبيعية. وأكملت اللجنة العليا المنظمة الترتيبات كافة، برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا، من أجل إقامة السباق وفق أعلى المعايير التنظيمية لضمان سلامة جميع المشاركين، مع السعي لإبراز الوجه التاريخي والحضاري المُلهِم لإمارة دبي.