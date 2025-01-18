128 جواداً في سباق العين السادس

العين (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات السباق السادس لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ويتألف الحفل من 9 أشواط بمشاركة 128 من الخيول العربية الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 535 ألف درهم.

وخصص الشوط الأول لمسافة 2000 متر، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق.

وتتنافس في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، 9 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق من إنتاج الإمارات.

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، 15 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

وتشارك في رابع الأشواط لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم، 15 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق من إنتاج الإمارات. وتتنافس 15 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق من إنتاج الإمارات، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم. وسيكون الشوط السادس لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، مسرحاً لتنافس 15 جواداً في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

ويستقطب الشوط السابع لمسافة 1000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم 14 جواداً، في سن أربع سنوات فما فوق «شروط». وتتنافس في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم، 15 جواداً في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ». وتتنافس في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم، 15 جواداً في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ». وأكدت اللجنة المنظمة بمضمار نادي العين، اكتمال الترتيبات لانطلاقة سباق الخيول في النادي، مع فرص للجمهور للفوز بجوائز نقدية عبر ترشيحات الخيول الفائزة.