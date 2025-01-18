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الرياضة

سان جيرمان.. «الفارق 10»!

سان جيرمان.. «الفارق 10»!
18 يناير 2025 22:49

باريس (أ ف ب)

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كفاراتسخيليا «الأغلى الرابع» في تاريخ سان جيرمان


حقق باريس سان جيرمان المتصدر فوزه الرابع توالياً، بعدما قلب تخلفه أمام مضيفه لنس إلى فوز 2-1، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 46 نقطة محافظاً بمفرده على سجله الخالي من الهزائم، منذ مطلع الموسم الحالي، ومتقدماً بفارق 10 نقاط مؤقتاً عن منافسه المباشر مرسيليا الذي يستضيف ستراسبورج الأحد.
ويأتي هذا الفوز بعد تعزيز نادي العاصمة صفوفه بالتعاقد مع الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بعقد يمتد حتى 2029، بعدما كان عراب فوز نابولي بلقبه الثالث في الدوري الإيطالي في عام 2023، سيصبح أول لاعب جورجي على الإطلاق يدافع عن قميص سان جيرمان.
سجل 30 هدفاً، وقدم 29 تمريرة حاسمة في 107 مباريات مع نابولي، ضمن مختلف المسابقات، وسيرتدي كفاراتسخيليا رقم نجم سان جيرمان السابق، قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا.
وافتتح لنس التسجيل عبر الأنجولي مبالا نزولا بعد مرور 36 دقيقة، لكن فريق العاصمة رد بهدفين في الشوط الثاني أولاً من خلال إدراكه التعادل بواسطة الإسباني فابيان رويس (59)، قبل أن يمنحه برادلي باركولا هدف الفوز بتسديدة قوية بيمناه قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.
خاض سان جيرمان المباراة في غياب قائده ومدافعه البرازيلي ماركينيوس المصاب، وجناحه عثمان ديمبلي المريض.
وتنتظر سان جيرمان مواجهة قوية في دوري أبطال عندما يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء المقبل في مباراة في غاية الأهمية للفريقين اللذين يعانيان كثيراً في البطولة القارية هذا الموسم حيث يحتل السيتي المركز الثاني والعشرين وسان جيرمان الخامس والعشرين من أصل 36 فريقاً.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
عثمان ديمبلي
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