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الرياضة

يوفنتوس ينتقم من ميلان!

يوفنتوس ينتقم من ميلان!
18 يناير 2025 23:15

 
روما (د ب أ) 

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فاز يوفنتوس على ضيفه ميلان 2 - صفر، ضمن الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ونجح يوفنتوس في الثأر من ضيفه ميلان، والذي أطاح به من بطولة كأس السوبر الإيطالي التي أُقيمت الشهر الجاري في السعودية، حيث فاز ميلان 2-1، في الدور نصف النهائي، ليتأهل لمواجهة إنتر ميلان في المباراة النهائية، والتي نجح من خلالها في الفوز باللقب، بعد تغلبه على غريمه التقليدي 3-2.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة لاتسيو «صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة»، مع مضيفه هيلاس فيرونا غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد ميلان عند 31 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة خلف فيورنتينا صاحب المركز السابع ونقطتين خلف بولونيا صاحب المركز السادس.
وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 59 عن طريق صامويل مبانجولا، قبل أن يضيف تيموثي ويا الهدف الثاني في الدقيقة 64. 

 

الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
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السوبر الإيطالي
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