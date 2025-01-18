أرسنال يُصاب بـ «النقطة»!



لندن (د ب أ)

فرط أرسنال في نقطتين ثمينتين، في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد التعادل 2-2 أمام ضيفه أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.

أنهى أرسنال الشوط الأول متقدماً بهدف سجله جابرييل مارتينيلي، بعد مرور 35 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب «الإمارات»، وأضاف زميله كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وقلص أستون فيلا الفارق بهدف يوري تيليمانس في الدقيقة 60، وأضاف زميله أولي واتكينز هدف التعادل في الدقيقة 68، ليقتنص الضيوف نقطة ثمينة من معقل «الجانرز».

وبقى أرسنال بهذا التعادل في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ليتسع الفارق إلى 6 نقاط مع ليفربول الذي ابتعد في الصدارة، بعد فوزه بصعوبة على برينتفورد بنتيجة 2 - صفر.

أما أستون فيلا رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، بعدما حقق تعادله السادس في المسابقة هذا الموسم، وتفادى خسارة ثانية أمام أرسنال بعد السقوط بهدفين على ملعبه أمام الفريق اللندني في مباراة الدور الأول.