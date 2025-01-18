ليفركوزن يضرب مونشنجلادباخ بـ«ثلاثية»



برلين (رويترز)



سجل فلوريان فيرتز هدفين، وقدم تمريرة حاسمة ليقود باير ليفركوزن حامل اللقب إلى فوز سهل 3-1 على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ، ليظل متأخراً بأربع نقاط عن بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وتعرض ليفركوزن لضربة مبكرة، عندما اضطر إلى استبدال مارتن تيرير بعد تسع دقائق، بسبب ما بدا أنه إصابة في الكاحل، ووجد الفريق صعوبة في السيطرة على منافسه، حتى سجل فيرتز.

واستقبل لاعب ألمانيا تمريرة من جرانيت تشاكا خارج منطقة الجزاء، ثم تخلص ببراعة من الرقابة، قبل أن يضع الكرة في الشباك محرزاً الهدف الأول في الدقيقة 32.

وضاعف فيرتز (21 عاماً) النتيجة من ركلة جزاء نفذها بشكل جيد في الدقيقة 62، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري، ثم قدم تمريرة حاسمة، بعد 12 دقيقة أخرى، عندما مرر الكرة إلى باتريك شيك ليحرز لاعب التشيك هدفه رقم 12 في الدوري.

وقلص تيم كليندينست الفارق لمونشنجلادباخ في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويحتل ليفركوزن، الذي يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بينما يتصدر البايرن الترتيب برصيد 45 نقطة، عقب فوزه 3-2 على فولفسبورج.