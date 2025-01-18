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الرياضة

المرزوقي نجم «المرحلتين» ونادية تريم بطلة «النجمتين»

المرزوقي يحقق انتصاراً مبهراً (الاتحاد)
19 يناير 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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تُختتم اليوم، منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، والمنافسات التأهيلية لخيول القفز الصغيرة عمر (5 إلى 6) سنوات، من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، والتي انطلقت فعالياتها يوم الخميس الماضي.
وجرت أمس منافسات بطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين، وفازت بلقب الجائزة الكبرى برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، الفارسة نادية عبدالعزيز تريم، مع الفرس «غابريل سولهيور» بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وفي زمن بلغ 41.92 ثانية.
وحقق الفارس الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي انتصاراً مبهراً، مع الجواد «شاكو باي» في منافسة المرحلتين برعاية إكويترانس، وصمم مسلكها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وأكمل الجولة في زمن 28.02 ثانية.
وقفزت الفارسة البريطانية ليلي آتوود مع الجواد «كاريبو هورتا» إلى صدارة منافسة المرحلتين برعاية كيبون، والتي أقيمت في ثاني أيام بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، وصمم مسار المنافسة بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ 26.23 ثانية.
وفاز فارسنا الشاب محمد حمد الكربي مع الفرس «أولا فان دو فرونت» بجائزة المركز الأول، في منافسة دولية من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة برعاية بوليسورث، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، بمشاركة 49 فارساً، وتصدرهم الفارس محمد الكربي بفارق التوقيت مسجلاً زمناً سريعاً بلغ 52.27 ثانية.
وكسب الفارس السوري محمد فادي الزبيبي، جائزة المركز الأول في منافسة تجميع النقاط بـ(الجوكر) برعاية فلاندرز فوال، على حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، والحاجز الـ(جوكر) بارتفاع 140 سم، وتنافس فيها 77 فارساً، نجح منهم 24 فارساً في تجميع كامل النقاط (65) نقطة ضمن الزمن المسموح، وحسمت مراكزهم بأفضلية الزمن، وأفضل زمن سجله وبلغ 51.87 ثانية.

بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز
قفز الحواجز
الاتحاد الدولي للفروسية
بطولة الشراع الدولية
مجلس أبوظبي الرياضي
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