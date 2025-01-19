ريال مدريد ولاس بالماس.. «رقم أسطوري صامد للبرنابيو»!

مراد المصري (أبوظبي)



يتطلع ريال مدريد إلى استعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يلتقي لاس بالماس، اليوم «الأحد»، ضمن «الجولة 20»، وهي المباراة التي يبحث فيها نادي العاصمة عن تعزيز رقمه القياسي، حيث لم يعرف الخسارة في جميع المباريات الـ 35 السابقة على ملعب «البرنابيو» أمام منافسه القادم من «جزر الكناري»، وهو رقم قياسي لهذه الإحصائية في تاريخ «الليجا».

ولم يكتفي ريال مدريد بعدم الخسارة في المباريات الـ 35 السابقة على أرضه أمام لاس بالماس في «الليجا»، وإنما وجد طريقه إلى زيارة الشباك في جميع هذه المباريات.

وبالمجمل فإن ريال مدريد عرف الفوز 9 مرات في آخر 13 مباراة بالمجمل أمام هذا المنافس، مقابل خسارة «يتيمة» في «جزر الكناري»، إلا أنه لا يعرف السقوط كلما استقبل لاس بالماس في «البرنابيو»، مما يعزز من فرصة لخطف الصدارة من أتلتيكو مدريد بعد تعثره بالخسارة أمام ليجانيس.

ورغم التفوق على سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا، إلا أن ريال مدريد لا يزال يبدو متأثراً بالخسارة القاسية بخماسية أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، وسط ضغوط متزايدة على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مما يجعل فرصة استعادة صدارة ترتيب الدوري مثالية في هذا التوقيت.