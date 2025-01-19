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الرياضة

إنريكي يرفض الحديث عن جوارديولا!

إنريكي يرفض الحديث عن جوارديولا!
19 يناير 2025 10:19

أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد تحويل التأخر أمام لانس إلى فوز 2-1، في الجولة 18 للدوري الفرنسي، تحدث الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن مواجهة مانشستر سيتي المنتظرة، المقررة يوم الأربعاء المقبل في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وأبدى إنريكي سعادته لأن فريقه سوف يدخل التحضير لهذه المواجهة وهو في حالة جيدة بعد الفوز المحلي، مشيراً إلى أنه سيسعى لتحقيق الفوز أمام السيتي، لأن موقف فريقه أصبح حرجاً في البطولة القارية.
وعندما حاول أحد الصحفيين استدراجه للحديث عن مواطنه بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، قال إنريكي: «بيب صديقي وزميل سابق في برشلونة والمنتخب، ولا أريد أن أتحدث بشيء يثير جدلاً أو يُساء فهمه».
واختتم مدرب سان جيرمان تصريحاته بقوله: «ملعب حديقة الأمراء ينتظرنا لتقديم مباراة جيدة، ونحن نتشوق لتلك المباراة المهمة ونتطلع للفوز بها».

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