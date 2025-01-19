برشلونة.. «المعاناة المتكررة» في أرض خيتافي!

مدريد (رويترز)



فرض خيتافي التعادل 1-1 على ضيفه برشلونة الذي لم يقدم أفضل مستوياته، لتغيب الانتصارات عن الفريق «الكتالوني» للمباراة الرابعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد ثاني الترتيب، وخمس نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

وتقدم برشلونة في النتيجة عن طريق جول كوندي في الدقيقة التاسعة من مسافة قريبة، مستغلاً تمريرة بينية رائعة من بيدري، محرزاً هدف الفريق «الكتالوني» الأول على ملعب خيتافي منذ أكثر من خمس سنوات، ولم يفز برشلونة على ملعب خيتافي في الدوري منذ سبتمبر 2019.

وكانت هذه أحدث حلقات موسم برشلونة المتقلب، إذ أخفق فريق المدرب هانزي فليك في الحفاظ على مستواه في كل المسابقات.

ولم يفز برشلونة في الدوري في أربع مباريات خاضها منذ تغلبه على مايوركا مطلع ديسمبر الماضي.

وأبلغ كوندي منصة (موفيستار بلس) «أنا محبط للغاية، من المؤسف أن نتعادل، سيطرنا على المباراة، ومن فرصة واحدة سجل المنافس هدفاً، إنه أمر مؤسف، لم نحسن التعامل مع المباراة، سنحت لنا فرص لكننا لم نستغلها».

وتحرك الظهير الفرنسي بصورة رائعة، ليسيطر على تمريرة بيدري، ويسدد باتجاه المرمى، لكن الحارس ديفيد سوريا تصدى لمحاولته الأولى، وبدا أن الأمور تحت السيطرة.

لكن الحارس أخفق في الإمساك بالكرة التي انزلقت من بين يديه، لتصل إلى كوندي الذي حولها إلى داخل الشباك.

وحصل برشلونة على فرصة لتعزيز تقدمه في الدقيقة 33، عندما لعب ضربة رأس من مسافة قريبة إلى خارج المرمى مستغلاً عرضية من كوندي، وبعد دقيقة واحدة أدرك خيتافي التعادل من خلال ماورو أرامباري الذي سجل من كرة مرتدة من الحارس إنياكي بنيا الذي تصدى لمحاولة من كوبا دا كوستا في الدقيقة 34.

وهيمن برشلونة على الكرة، لكنه لم يتمكن من صناعة الفرص، في ظل أداء قوي من خماسي دفاع خيتافي، وغياب لامين يامال عن أفضل مستوياته.

ولم يكن روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا في أفضل حالاتهما، وأهدرا فرصاً عدة للتسجيل.

وجاءت أخطر فرص برشلونة في الشوط الثاني من تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، أطلقها البديل فرينكي دي يونج، وتصدى لها الحارس بيد واحدة في الدقيقة 80، وبعدها بثلاث دقائق أهدر رافينيا فرصة أخرى.