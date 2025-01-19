برشلونة وأراوخو.. «أرضية اتفاق»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بدأت الأمور تتضح فيما يتعلق بمستقبل ومصير «قلب الدفاع» الأوروجوياني رونالد أراوخو لاعب برشلونة الإسباني، واختلف الحال في الآونة الأخيرة، بعد أن كانت التقارير الصحفية تشير إلى اقترابه من الرحيل عن «البارسا» في «الميركاتو الشتوي»، أو الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وغاب أراوخو عن الفريق طوال النصف الأول من موسم 2024 -2025، بسبب إصابة طويلة لحقت به خلال وجوده مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا الأخيرة، وها هو يعود مع بداية يناير، بعد أن ارتبط اسمه بشائعات كثيرة، أبرزها رغبته في الرحيل وعدم ممانعة برشلونة لذلك، على اعتبار إمكانية الاستفادة بمقابل بيعه في عقد صفقات جديدة يحتاجها الفريق، وفي الوقت نفسه إصلاح الوضع المالي، وضبط «سقف الرواتب»، والالتزام بقواعد «اللعب المالي النظيف».

ومن بين الأندية التي كانت تسعى للحصول على خدماته هذا الشتاء، يوفنتوس الإيطالي، ومن قبله حاول بايرن ميونيخ التعاقد معه في الموسم الماضي قبل إصابته.

غير أن خوان لابورتا رئيس النادي حدد 70 مليون يورو ثمناً لبيعه، ما أدى إلى تراجع «السيدة العجوز» عن الصفقة.

وأفادت المعلومات التي بثها برنامج «التشيرينجويتو» الإسباني الشهير بأن برشلونة وأراوخو توصلا إلى «أرضية اتفاق» على تجديد عقده الذي ينتهي في «صيف 2026»، بل انتهيا بالفعل من إبرام اتفاق كامل، وإن التوقيع الرسمي على وثائق العقد بات وشيكاً.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية مستقلة أن إصابة قلب الدفاع الإسباني إينجو مارتينيز، لاعب الفريق، بتمزق في العضلة ذات الرأسين بساقه اليمنى وابتعاده لأكثر من شهر ونصف الشهر عن المباريات، ما يعني غيابه لأكثر من 10 مباريات لـ«البارسا»، هي التي دفعت النادي والألماني هانسي فليك المدير الفني إلى التمسك بوجوده وعدم التفريط فيه بالبيع.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة سبورت «الكتالونية» أن برشلونة يستهدف من وراء تمديد عقد أراوخو، تأمين مستقبله مع الفريق باعتباره أحد العناصر الأساسية و«كادر» لا غنى عنه في الدفاع، لما يتمتع به من لياقة بدنية عالية وتفوق في الالتحامات والمراقبة، ما يشيع حالة من الاستقرار والاطمئنان في دفاع الفريق، فضلاً عن روح القيادة التي يتمتع بها.

وأضافت الصحيفة أن أراوخو «اختيار استراتيجي» مهم لبرشلونة، ويجب حمايته من أطماع الأندية الكثيرة التي تسعى للتعاقد معه، مشيرة إلى أن التجديد للاعب يمثل فرصة جيدة للاستمرار في تطوير أدائه داخل «مؤسسة عريقة»، ومبعث ثقة في إمكانياته، وإن عقده الجيد سيكون نقطة انطلاق نحو فترة مزدهرة في مسيرته الكروية.