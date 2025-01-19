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الرياضة

سابالينكا إلى «الثمانية» في «أستراليا المفتوحة»

سابالينكا إلى «الثمانية» في «أستراليا المفتوحة»
19 يناير 2025 11:06

 
ملبورن (رويترز)

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تغلبت المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا على الشابة ميرا أندريفا 6-1 و6-2، لتتأهل إلى دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتواصل سعيها نحو لقبها الثالث على التوالي.
ولم تتمكن أندريفا، المصنفة 14، من التقدم في مواجهة الدور الرابع على ملعب رود ليفر، إذ رفعت سابالينكا مستواها لتوسع سلسلة انتصاراتها في ملبورن بارك إلى 18 مباراة متتالية.
وزادت سابالينكا، التي خسرت في ثلاث مجموعات أمام أندريفا في دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، قوة إرسالها مع أي محاولة تهديد من جانب اللاعبة الروسية «17 عاماً»، وحسمت الفوز في أكثر من ساعة بقليل بإرسال لا يرد.
وقالت اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء «26 عاماً» في الملعب: «المباريات ضد أندريفا دائماً ما تكون صعبة، فهي صغيرة في السن لكنها تلعب بشكل رائع، وأنا سعيدة للغاية بالنجاح في التغلب على هذه المباراة الصعبة بمجموعات متتالية».
وستواجه سابالينكا في الدور المقبل لاعبة روسية أخرى هي أنستاسيا بافليوتشينكوفا التي تغلبت على الكرواتية دونا فيكيتش 7-6 و6-صفر، في دور الثمانية رقم 11 لها في آخر 13 مشاركة لها في البطولات الأربع الكبرى.
وواجهت لاعبة روسيا البيضاء صعوبة في إرسالها خلال مباراتها بالدور الثالث، وقالت إنها كانت أكثر سعادة باللعب في درجات الحرارة المرتفعة على ملعب رود ليفر أرينا.
وأضافت «أنا سعيدة للغاية بأدائي، وأتمنى أن تظل الظروف، كما هي خلال بقية البطولة».
ولم تخسر أي من اللاعبتين أي نقطة على إرسالها في أول ثلاثة أشواط، لكن أندريفا ارتكبت أربعة أخطاء متتالية في ضرباتها الأمامية لتمنح سابالينكا فرصة كسر إرسالها لتتقدم 3-1.
ولم تتراجع المصنفة الأولى مطلقاً منذ ذلك الحين، وحسمت المجموعة الأولى في 25 دقيقة، وكسرت إرسال أندريفا مرة أخرى، لتتقدم 2-1 في المجموعة الثانية، بعد ارتكاب خطأين مزدوجين في ضربة الإرسال.
ولم تكن سابالينكا تستخدم قوتها فقط، إذ لجأت إلى بعض الكرات القصيرة خلف الشبكة دليلاً على أسلحة كثيرة تحاول إضافتها إلى مصادر قوتها.
ونجحت أندريفا في الضغط على إرسال سابالينكا، عندما كانت متأخرة 3-2، لكن ضربة إرسال ساحقة وكرة قصيرة خلف الشبكة ساعدتا بطلة أميركا المفتوحة في التغلب على نقاط كسر الإرسال الثلاث التي واجهتها في المباراة.

التنس
ملبورن
أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أرينا سابالينكا
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